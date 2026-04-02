Papież Leon XIV
W ostatnich tygodniach papież dał się poznać jako wyrazisty krytyk wojny z Iranem. We wtorek po raz pierwszy publicznie odniósł się do Donalda Trumpa, wystosowując do prezydenta Stanów Zjednoczonych bezpośredni apel o zakończenie konfliktu.
Zdaniem cytowanych przez agencję Reutera ekspertów to zauważalna zmiana tonu i podejścia, która sygnalizuje, że biskup Rzymu zamierza na arenie międzynarodowej pełnić rolę przeciwwagi dla Trumpa i celów jego polityki zagranicznej.
Podczas mszy w Niedzielę Palmową w Watykanie papież Leon XIV mówił, że Bóg nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojny. Podkreślił, że Jezus nig...
– Nie sądzę, by chciał, aby Watykan był oskarżany o pobłażliwość wobec trumpizmu tylko dlatego, że sam jest Amerykaninem – powiedział Reuterowi o papieżu Massimo Faggioli, włoski historyk zajmujący się Watykanem, profesor w Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie.
We wtorek Leon XIV podczas rozmowy z dziennikarzami przed powrotem do Rzymu z Castel Gandolfo zaznaczył, że jest Wielki Tydzień i nadchodzi Wielkanoc, a to na całym świecie powinien być „najświętszy czas, czas pokoju i refleksji”. Dodał, że na świecie widać cierpienia wielu niewinnych, giną ludzie, w tym dzieci. – Apelujemy o pokój, lecz niestety wielu chce krzewić przemoc, wojnę – wskazał.
– Powiedziano mi, że prezydent Trump niedawno oświadczył, że chciałby zakończyć wojnę. Mam nadzieję, że szuka drogi wyjścia. Mam nadzieję, że szuka drogi zmniejszenia ilości przemocy i bombardowań, co byłoby znaczącym wkładem w zniesienie nienawiści, jaka powstała i która stale rozszerza się na Bliskim Wschodzie i nie tylko – oświadczył papież, apelując do przywódców o powrót do dialogu i próbę znalezienia pokojowego rozwiązania problemów.
Prezydent USA patrzy na model bombowca B -2, upamiętniający operację zbrojną przeciw Iranowi
Mówiąc o szukaniu „drogi wyjścia” Leon XIV użył zwrotu „off-ramp”, który dosłownie oznacza zjazd z autostrady, a w kolokwialnym języku stosowanym w USA oznacza sposób na wyjście z trudnej sytuacji, strategię wyjścia. Massimo Faggioli ocenił, że papież zawsze starannie dobiera słowa, dlatego nieprzypadkowo wybrał amerykański kolokwializm, zrozumiały dla prezydenta Trumpa i jego współpracowników.
Z kolei kardynał Blase Cupich z Chicago, bliski stronnik papieża, powiedział agencji Reutera, że Leon XIV przejął pałeczkę w długiej sztafecie najwyższych zwierzchników Kościoła, wzywających światowych przywódców do rezygnacji z wojen. Na czym więc, jego zdaniem, polega różnica? – Chodzi o głos posłańca. Teraz Amerykanie i członkowie całego anglojęzycznego świata słyszą to przesłanie za pośrednictwem znanego sobie idiomu – wskazał hierarcha.
W Niedzielę Palmową papież przewodniczył Eucharystii. W antywojennym wystąpieniu zaznaczył, że Jezus odrzuca wojny i nikt nie może Go wykorzystać do usprawiedliwienia wojny. – Jezus nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojnę, i odrzuca ich, mówiąc: „Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi” – kontynuował, przywołując fragment Biblii z Księgi Izajasza.
Podczas ubiegłorocznego konklawe, które wyłoniło papieża Leona XIV, obrady 133 kardynałów zostały wstrzymane po wykryciu sygnału telefonu komórkowe...
Część komentatorów odebrała to jako słowa wymierzone w sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, który używał wątków religijnych do usprawiedliwienia ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran oraz modlił się o „przytłaczającą przemoc działań wobec tych, którzy nie zasługują na litość”.
Do słów Leona XIV ustosunkowała się rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. – Nie ma nic niewłaściwego w tym, że nasi przywódcy wojskowi czy prezydent wzywają Amerykanów do modlitwy za żołnierzy służących za granicą – powiedziała.
USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odpowiedzi Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe na Izrael oraz państwa regionu sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi, w tym bazy amerykańskich żołnierzy oraz zablokował kluczową dla transportu ropy Cieśninę Ormuz, co doprowadziło do skokowego wzrostu cen tego surowca na świecie, a w konsekwencji do podwyżek na stacjach benzynowych.
Donald Trump w orędziu wygłoszonym w nocy (czasu polskiego) wspominał, że władze Iranu skandowały „Śmierć Ameryce", „śmierć Izraelowi" przez 47 lat...
Pierwszego dnia wojny zginął m.in. najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei, tego samego dnia Amerykanie zbombardowali też szkołę podstawową w Minab, zabijając ok. 175 osób, w większości dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że wojsko USA błędnie rozpoznało cel (szkoła, w którą uderzyły pociski Tomahawk, mieściła się w pobliżu bazy irańskiej marynarki).
W ostatnim czasie papież nasilił swą krytykę wojny z Iranem. W piątek 13 marca Leon XIV podkreślił, że wyznający chrześcijaństwo przywódcy polityczni, którzy wywołują wojny, powinni przystąpić do spowiedzi i zastanowić się, czy postępują zgodnie z nauczaniem Jezusa. Dziesięć dni później biskup Rzymu wskazał, że naloty lotnicze powinny zostać zakazane z uwagi na swój nieprecyzyjny charakter.
