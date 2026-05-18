Jak wyjaśnił dyrektor CKE dr hab. Robert Zakrzewski, proces sprawdzania prac maturalnych jest ściśle uporządkowany. Najpierw powoływane są zespoły poegzaminacyjne, które analizują arkusze i zasady oceniania, a następnie przygotowują materiały szkoleniowe dla egzaminatorów. Dopiero po szkoleniach i testach sprawdzających wiedzę rozpoczyna się właściwa ocena prac w tzw. ośrodkach sprawdzania, które są tworzone najczęściej w szkołach, w specjalnie dostosowanych salach.

Egzaminatorzy nie odpoczywają w weekendy

Egzaminatorzy pracują w systemie weekendowym, ponieważ w tygodniu prowadzą zajęcia dydaktyczne, uczestniczą w egzaminach ustnych lub pełnią inne obowiązki szkolne. Pracą zespołów kierują przewodniczący, a wsparcie merytoryczne zapewniają weryfikatorzy, którzy po raz drugi sprawdzają ok. 10 proc. losowo wybranych prac. Niekiedy weryfikacja może obejmować również konkretnego egzaminatora, jeśli pojawiają się błędy w ocenianiu.

Nie każdy nauczyciel może być egzaminatorem. Dyrektor CKE powiedział, że kandydat na egzaminatora musi spełnić pewne wymogi formalne i merytoryczne określone w prawie oświatowym. Przede wszystkim musi posiadać kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu przez co najmniej trzy lata w ciągu ostatnich sześciu lat oraz musi pracować w szkole o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli albo w szkole wyższej. Egzaminator musi też mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba spełniająca te warunki, musi też przejść specjalne szkolenie i zdać egzamin. Dopiero wtedy może złożyć wniosek o wpis na listę egzaminatorów.

Sprawdzanie matur kokosów nie da

Wynagrodzenie za sprawdzenie jednego arkusza maturalnego wynosi od 0,267 proc. do 0,923 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, czyli w 2026 r. - 6397 zł brutto. Stawki się różnią w zależności od przedmiotu (np. stawka dla polonistów jest wyższa niż dla nauczycieli matematyki) oraz poziomu egzaminu (rozszerzony czy podstawowy).

Kwotowo stawki za sprawdzenie jednego arkusza maturalnego wynoszą od ok. 30 zł do 59 zł brutto. Np. za sprawdzenie arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym egzaminator dostanie 30 zł za część testową oraz 43 zł za wypracowanie. Za sprawdzenie pisemnej pracy na poziomie rozszerzonym polonista może liczyć na 59 zł brutto. Za arkusz z matematyki na poziomie podstawowym wynagrodzenie wynosi ok. 40 zł, a na poziomie rozszerzonym – 50 zł.

W zależności od przedmiotu jeden egzaminator sprawdza zazwyczaj od 70 do 100 arkuszy. W 2026 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała łącznie 537 różnych arkuszy maturalnych. A do egzaminów w części pisemnej przystąpiło ponad 1 853 760 maturzystów i tyle arkuszy muszą sprawdzić egzaminatorzy CKE. Wyniki matur poznamy 8 lipca.