MEN co roku ogłasza kalendarz roku szkolnego na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego oraz ustawy i rozporządzeń regulujących zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Jak się dowiadujemy z najnowszego kalendarza, nowy rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się klasycznie – 1 września 2026 r. To wtorek.

Dwa tygodnie laby na przełomie grudnia i stycznia

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od środy 23 do czwartku 31 grudnia 2026 r. W piątek jest wolny od pracy i szkoły Nowy Rok, a zaraz po nim sobota i niedziela 2-3 stycznia 2027. Prawdopodobnie znakomita większość szkół nie będzie pracować także w poniedziałek i wtorek , bo w środę 6 stycznia wypada Święto Trzech Króli – kolejny dzień ustawowo wolny od pracy.

4 i 5 stycznia uczniowie (i nauczyciele) skorzystają z tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które dyrektor szkoły może ustalić w ciągu roku szkolnego. Pula dni do dyspozycji dyrektora zależy od typu szkoły – podstawówki mają do 8 dni, a licea ogólnokształcące i technika do 10 dni. W takie dni uczniowie nie mają tradycyjnych lekcji, ale szkoła musi zapewnić im zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, co praktykuje się już raczej tylko w szkołach podstawowych.

8 stycznia 2027 r. zakończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego. 29 stycznia 2027 r rok szkolny zakończy się w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

Terminy ferii zimowych i przerwa wiosenna w 2027 r.

Ferie zimowe będą odbywać się w 2027 r. w trzech terminach, w zależności od województwa:

18 stycznia–31 stycznia 2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie

1 lutego–14 lutego 2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie,

15 lutego–28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Ponieważ Wielkanoc w 2027 r. wypada 28 marca, wiosenna przerwa świąteczna w szkołach została zaplanowana na okres od 25 do 30 marca 2027 r.

Terminy egzaminów poznamy w sierpniu

30 kwietnia 2027 r. zaplanowane jest zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas programowo najwyższych w liceach, technikach i szkołach branżowych II stopnia.

W kalendarium nie ma jeszcze terminów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Ustali je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia 2026 r. Wówczas będzie wiadomo, kiedy należy się spodziewać zawieszenia zajęć dydaktycznych dla klas nieegzaminacyjnych, czyli młodszych. Przypomnieć należy, że szkoła i tak ma obowiązek zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (np. w świetlicy szkolnej) dla uczniów, którzy nie mają lekcji, jeśli rodzice nie mogą zapewnić im opieki.

Wakacje od soboty do poniedziałku

Boże Ciało nie jest świętem ujętym w szkolnym kalendarzu, ale zazwyczaj wiąże się z przedłużonym weekendem, ponieważ wypada w czwartek. Piątek nie jest wprawdzie dniem wolnym od pracy, lecz większość szkół ogłasza w piątek po Bożym Ciele dzień dyrektorski. Warto więc więc wiedzieć, że 2027 r. Boże Ciało wypada już 27 maja.

Następne wolne to ferie letnie. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się w piątek 25 czerwca 2027 r., a wakacje będą trwać od soboty 26 czerwca do poniedziałku 31 sierpnia 2027 r.