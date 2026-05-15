Środki zostaną wypłacone bez konieczności składania dodatkowych wniosków
Zasady przyznawania dodatkowych środków na wypoczynek dla pedagogów budzą co roku spore zainteresowanie. Jak wynika z analizy serwisu Portalsamorzadowy.pl, w roku szkolnym 2025/2026 nauczyciele mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe, które zostanie wypłacone automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.
Podstawowym kryterium otrzymania pieniędzy jest zatrudnienie w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Świadczenie ma charakter obligatoryjny i jest niezależne od stażu pracy czy stopnia awansu zawodowego. W 2026 roku kwota brutto wynosi 2943,23 zł. Po odliczeniu 12-procentowego podatku dochodowego, pedagog zatrudniony w pełnym wymiarze godzin przez cały rok szkolny otrzyma 2590 zł netto.
Warto podkreślić, że od tej kwoty nie są odprowadzane składki ZUS. Serwis Portalsamorzadowy.pl zaznacza jednak istotny wyjątek: „W sytuacji, gdy dany nauczyciel przekroczy do momentu wypłaty drugi próg podatkowy, kwota netto będzie oczywiście mniejsza”.
Mimo że stawka bazowa jest stała, realna wysokość przelewu zależy od wymiaru etatu oraz okresu pracy w danym roku szkolnym (od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.). Przykładowo:
• Nauczyciel pracujący na 2/3 etatu otrzyma 1962,15 zł brutto.
• Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze, ale dopiero od grudnia, może liczyć na 2207,42 zł brutto (9/12 kwoty bazowej).
Na wysokość wypłaty nie wpływają okresy choroby ani urlop dla poratowania zdrowia. Jedynym czynnikiem pomniejszającym świadczenie, poza niepełnym wymiarem czasu pracy, jest korzystanie z urlopu bezpłatnego.
Pieniądze muszą trafić na konta nauczycieli najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. Co istotne dla domowego budżetu, otrzymanie tych środków nie zamyka drogi do ubiegania się o tzw. „wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W tym przypadku procedura jest jednak inna – wymagany jest wniosek, a wysokość dopłaty zależy od sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika.
Analizując trendy z ostatnich lat, Portalsamorzadowy.pl zauważa, że „z roku na rok nauczycielskie świadczenie urlopowe rośnie”. Dla porównania, w roku szkolnym 2021/2022 wynosiło ono jedynie 1662,97 zł brutto.
