Zasady przyznawania dodatkowych środków na wypoczynek dla pedagogów budzą co roku spore zainteresowanie. Jak wynika z analizy serwisu Portalsamorzadowy.pl, w roku szkolnym 2025/2026 nauczyciele mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe, które zostanie wypłacone automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Kto otrzyma świadczenie i w jakiej wysokości?

Podstawowym kryterium otrzymania pieniędzy jest zatrudnienie w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Świadczenie ma charakter obligatoryjny i jest niezależne od stażu pracy czy stopnia awansu zawodowego. W 2026 roku kwota brutto wynosi 2943,23 zł. Po odliczeniu 12-procentowego podatku dochodowego, pedagog zatrudniony w pełnym wymiarze godzin przez cały rok szkolny otrzyma 2590 zł netto.

Warto podkreślić, że od tej kwoty nie są odprowadzane składki ZUS. Serwis Portalsamorzadowy.pl zaznacza jednak istotny wyjątek: „W sytuacji, gdy dany nauczyciel przekroczy do momentu wypłaty drugi próg podatkowy, kwota netto będzie oczywiście mniejsza”.

Zasada proporcjonalności i czas zatrudnienia

Mimo że stawka bazowa jest stała, realna wysokość przelewu zależy od wymiaru etatu oraz okresu pracy w danym roku szkolnym (od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.). Przykładowo:

• Nauczyciel pracujący na 2/3 etatu otrzyma 1962,15 zł brutto.

• Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze, ale dopiero od grudnia, może liczyć na 2207,42 zł brutto (9/12 kwoty bazowej).

Na wysokość wypłaty nie wpływają okresy choroby ani urlop dla poratowania zdrowia. Jedynym czynnikiem pomniejszającym świadczenie, poza niepełnym wymiarem czasu pracy, jest korzystanie z urlopu bezpłatnego.

Termin wypłaty i dodatkowe możliwości

Pieniądze muszą trafić na konta nauczycieli najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. Co istotne dla domowego budżetu, otrzymanie tych środków nie zamyka drogi do ubiegania się o tzw. „wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W tym przypadku procedura jest jednak inna – wymagany jest wniosek, a wysokość dopłaty zależy od sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika.

Analizując trendy z ostatnich lat, Portalsamorzadowy.pl zauważa, że „z roku na rok nauczycielskie świadczenie urlopowe rośnie”. Dla porównania, w roku szkolnym 2021/2022 wynosiło ono jedynie 1662,97 zł brutto.