W odpowiedzi na apelację Shakiry Sąd Audiencia Nacional w Madrycie nakazał zwrot artystce ponad 55 mln euro – uznał bowiem, że hiszpański urząd skarbowy niesłusznie nałożył na wokalistkę wysokie kary podatkowe dotyczące jej statusu rezydencji podatkowej w 2011 r. Jak orzekł sędzia, władzom nie udało się udowodnić, iż Shakira spędziła w tym roku w Hiszpanii ponad 183 dni, a – zgodnie z prawem – właśnie taka długość pobytu jest warunkiem uznania za rezydenta podatkowego tego kraju.

Shakira odzyska ponad 55 mln euro. Hiszpański sąd uznał błędy fiskusa

Zdaniem hiszpańskiego urzędu skarbowego w 2011 r. to Hiszpania była głównym miejscem aktywności Shakiry, w związku z czym w 2021 r. ukarano artystkę grzywną w wysokości 55 mln euro. Sprawa dotyczyła okresu, gdy piosenkarka była związana z byłym piłkarzem Gerardem Piqué, grającym wówczas w klubie FC Barcelona.

Jak wskazał sąd, rzeczywisty pobyt piosenkarki w Hiszpanii wynosił 163 – a nie 183 – dni. W związku z tym – zdaniem sędziów – urząd skarbowy nie wykazał, że „centrum interesów ekonomicznych” artystki znajdowało się w tym kraju. W efekcie sąd nakazał hiszpańskiej agencji podatkowej zwrot wszystkich nałożonych kar finansowych, a także pokrycie odsetek i kosztów postępowania.

Wyrok dotyczy wyłącznie sprawy podatkowej za 2011 r. Decyzja może zostać jeszcze zaskarżona do hiszpańskiego Sądu Najwyższego.

Shakira o „ośmiu latach brutalnego napiętnowania” w Hiszpanii

Spór dotyczący 2011 r. nie jest jedyną sprawą podatkową Shakiry w Hiszpanii. W listopadzie 2023 r. artystka zawarła ugodę z prokuraturą, aby uniknąć procesu w Barcelonie dotyczącego zarzutów niezapłacenia 14,5 mln euro podatku dochodowego za lata 2012–2014.

W ramach porozumienia piosenkarka zaakceptowała zarzuty oraz grzywnę wynoszącą ponad 7,3 mln euro, co odpowiadało połowie kwoty zaległego podatku. Dodatkowo zgodziła się zapłacić kolejną karę w wysokości 438 tys. euro, aby uniknąć trzyletniego wyroku więzienia.

Wcześniej Shakira oskarżała hiszpański urząd skarbowy o prowadzenie przeciwko niej „sensacyjnej kampanii medialnej” i utrzymywała, że nie była winna żadnych zaległości podatkowych.

W oświadczeniu przekazanym przez swojego prawnika po ostatnim wyroku artystka podkreśliła, że sąd uznał brak jakiegokolwiek oszustwa podatkowego w 2011 r.. „Po ponad ośmiu latach znoszenia brutalnego publicznego napiętnowania, zorganizowanych kampanii mających zniszczyć moją reputację oraz niezliczonych bezsennych nocy, które wpłynęły na moje zdrowie i dobrostan mojej rodziny, Audiencia Nacional w końcu przywrócił sprawiedliwość” – oświadczyła Shakira.