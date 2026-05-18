Sieć Stokrotka w Polsce, a także T Market w Bułgarii, zostały sprzedane przez litewską Maxima Grupe spółce Paretas B.V., która powiązana jest z holdingiem Vilniaus prekyba.

Reklama Reklama

Maxima Grupe sprzedała sieć Stokrotka. W tle plany większej restrukturyzacji

Transakcja, jak poinformowały spółki, stanowi część szerszej restrukturyzacji całej grupy Vilniaus prekyba zapowiedzianej w 2025 r. Jej celem jest podział – do pierwszej połowy 2027 r. – handlowego imperium na dwie części. Pierwsza z nich ma zarządzać działalnością w krajach bałtyckich, natomiast druga – w pozostałych europejskich państwach.

Na rynkach bałtyckich skupić ma się Maxima Grupe zarządzająca siecią Maxima na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także e-grocery Barbora oraz spółkami Franmax i Maxima International Sourcing. Natomiast na pozostałych europejskich rynkach skoncentrować ma się spółka Paretas B.V.

Sieć Stokrotka w Polsce. Czy klienci powinni przygotować się na zmiany?

Stokrotka nie ma jednak zamiaru wycofywać się z Polski.

Sieć Stokrotka powstała w 1994 r. w Lublinie, a od 2017 r. znajduje się w strukturach litewskiej grupy handlowej Maxima Grupe. Obecnie Stokrotka to jedna z największych sieci handlowych w Polsce – ma w naszym kraju ok. 1000 sklepów. Znaleźć je można na osiedlach, a także w galeriach handlowych i minicentrach. Mają różne formaty: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express. Stokrotka posiada własne centra dystrybucji, zaplecze logistyczne oraz sieć magazynów regionalnych w całym kraju.