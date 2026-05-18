UE chce zmusić firmy do uniezależnienia się od Chin
Dziennik „Financial Times” pisze, że nowe przepisy miałyby objąć przedsiębiorstwa z kilku kluczowych sektorów, takich jak chemia i maszyny przemysłowe. Firmy z tych branż skarżą się na gwałtowny wzrost taniego importu z Chin – poinformowało dwóch unijnych urzędników zaznajomionych ze sprawą. Propozycje są odpowiedzią na chińskie ograniczenia eksportowe dotyczące kluczowych technologii.
Komisja Europejska zaproponowała w środę akt w sprawie akceleratora przemysłowego, czyli Industrial Accelerator Act.
Nowe prawo miałoby wprowadzić limity – prawdopodobnie na poziomie około 30-40 proc. – dotyczące zakupów od jednego dostawcy. Pozostała część komponentów musiałaby pochodzić od co najmniej trzech różnych dostawców, przy czym nie wszyscy mogliby być z tego samego kraju.
Unijny komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič chce zmniejszyć dzienny deficyt handlowy UE wynoszący 1 mld euro oraz ochronić firmy przed „uzbrojeniem handlu” przez Chiny – twierdzą urzędnicy. W ubiegłym roku część europejskich linii produkcyjnych w branży motoryzacyjnej została zatrzymana po tym, jak Pekin wprowadził kontrolę eksportu metali ziem rzadkich i innych komponentów – przypomina „FT”.
W jaki sposób wojna w Iranie wpływa na Europę?
Według dziennika, który powołuje się na informacje od unijnych urzędników, Šefčovič planuje szeroko zakrojoną ofensywę w postaci ceł karnych na chińskie chemikalia i maszyny, aby powstrzymać gwałtowny wzrost importu, który mocno uderzył w europejskich producentów.
– W wielu obszarach stopniowo uzależniamy się od importu z Chin – powiedział wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej. – Zależności mają swoją cenę, dlatego musimy podwoić wysiłki na rzecz dywersyfikacji – wyjaśnił.
Dodał, że ogromne inwestycje Chin w przemysł, wspierane wysokimi subsydiami – o których informował MFW – stanowią duże zagrożenie dla europejskiej bazy przemysłowej. Chiński rząd twierdzi jednak, że skala jego polityki przemysłowej jest wyolbrzymiana. Według Pekinu UE „realizuje protekcjonizm pod pozorem uczciwej konkurencji”.
Komisja Europejska zaktualizowała listę zagrożeń gospodarczych. Wysoko jest wciąż na niej zależność od krajów trzecich, gdzie obok Chin znalazły się...
Urzędnicy UE zastrzegli, że plany są na wczesnym etapie, ale mają zostać przedstawione podczas posiedzenia Komisji poświęconego Chinom 29 maja. Jeśli komisarze wyrażą zgodę, szczegółowa propozycja mogłaby następnie zostać zatwierdzona przez przywódców UE podczas szczytu pod koniec czerwca.
„Financial Times” zauważa, że przepisy nie dotyczyłyby wyłącznie Chin, ponieważ niektóre surowce lub komponenty chemiczne pochodzą głównie z kilku krajów – na przykład hel z USA i Kataru, a kobalt z Demokratycznej Republiki Konga i Indonezji.
Urzędnicy w rozmowie z dziennikiem podkreślili, że tradycyjne instrumenty antydumpingowe i antysubsydyjne działają zbyt wolno – nawet do dwóch lat – ponieważ zgodnie z zasadami WTO wymagają bardzo szczegółowych dochodzeń. Cła mogą odpowiadać jedynie poziomowi szkody wywołanej przez import, a chińskie firmy – dzięki niższym kosztom działalności – są w stanie je absorbować i nadal sprzedawać z zyskiem.
