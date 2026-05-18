Fox News wyjaśnia swoim widzom, że Polska ostrzegała, iż Rosja i Białoruś wykorzystują nielegalnych migrantów do destabilizowania flanki wschodniej NATO, a imigranci, którym uda się pokonać polską granicę docierają m.in. do USA. „To część tego, co Warszawa nazywa trwającą wojną z sojuszem Zachodu, która ma bezpośredni wpływ na amerykańskie bezpieczeństwo” – podkreśla stacja, która sympatyuje z Partią Republikańską i administracją Donalda Trumpa.

Reklama Reklama

Fox News cytuje polskiego dyplomatę. „Jesteśmy na wojnie”

W relacji z granicy czytamy, że kiedyś strzegła jej policja i straż graniczna, a dziś, w związku z rosnącą presją migracyjną, na granicy jest też wojsko, ponieważ „sytuacja stała się zbyt poważna i zbyt groźna, by mierzyć się z nią jak z konwencjonalnym wyzwaniem związanym z migracją”.

Fox News wyjaśnia, że obecnie granica Polski z Białorusią jest chroniona przez żołnierzy, straż graniczną i siły szybkiego reagowania. Stacja pisze też o barierze, która powstała na granicy w 2021 roku, a która obecnie jest zaporą wyposażoną w czujniki elektroniczne i systemy monitorowania, strzeżoną dodatkowo przez wojskowe patrole. „Polskie władze podają, że imigranci, którzy próbują ją przekroczyć, przybywają m.in. z Syrii, Somalii, Afganistanu i Indii” – czytamy w relacji.

Stacja podkreśla, że polskie władze określają kryzys na granicy mianem „sztucznej imigracji” tłumacząc, iż nielegalni imigranci są sprowadzani na Białoruś przez tamtejsze władze, a następnie przerzucani na granicę, by wywierać presję, która destabilizuje kraje NATO.

Tarcza Wschód ma powstać w ciągu trzech lat Foto: PAP

– Jesteśmy na wojnie – mówi w rozmowie z Fox News polski dyplomata Krzysztof Olendzki, który dodaje, że dotyczy to nie tylko Polski, ale też innych państw flanki wschodniej NATO. – Nie widzimy klasycznej wojny z żołnierzami, czołgami itd., ale wojnę, która jest prowadzona przez naszych przeciwników, Białoruś i Rosję, które wykorzystują imigrantów jako broń do walki asymetrycznej z państwami NATO – dodaje. Olendzki tłumaczy też, że celem nie jest samo przerzucenie imigrantów przez granicę, ale stworzenie chaosu na Zachodzie.

Radosław Sikorski dla Fox News: Wydajemy 5 proc. PKB na obronność, nigdy nie wydawaliśmy mniej niż 2 proc. PKB

Fox News cytuje też wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi wobec NATO nie ogranicza się dziś do wojny na Ukrainie. – Mamy zabójstwa na terytoriach państw NATO, ataki dronów na lotniska, na infrastrukturę krytyczną. Mamy bardzo poważne cyberataki – wylicza. Wymienia w tym kontekście cyberatak z grudnia 2025 roku na Polskę, którego celem było doprowadzenie do blackoutu w naszym kraju.

Olendzki zwraca uwagę, że Polska, strzegąc flanki wschodniej NATO zapewnia bezpieczeństwo nie tylko Polsce czy państwom bałtyckim, ale też całemu Sojuszowi oraz USA. Sikorski podkreśla przy tym, że Polska wydaje na obronność 5 proc. PKB i „nigdy nie wydawała na ten cel mniej niż 2 proc. PKB”.

„Dla polskich władz misja na granicy z Białorusią to coś znacznie więcej niż tylko egzekwowanie prawa migracyjnego” – konkluduje Fox News. „To ostrzeżenie dla reszty NATO, że kolejna wojna może nie zacząć się od czołgów przekraczających granicę, ale od przerzucania imigrantów przez lasy, cyberataków na sieci energetyczne, pojawienia się dronów w pobliżu lotnisk i kampanii dezinformacyjnych, których celem będzie rozbicie społeczeństw od wewnątrz” – czytamy.

Reportaż pojawił się niedługo po decyzji Departamentu Obrony, by wstrzymać wysłanie do Polski ok. 4 tysięcy żołnierzy z 2. Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, którzy w ramach rotacyjnej obecności mieli spędzić w Polsce dziewięć miesięcy.