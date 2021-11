Zaostrza się kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Wokół przejścia granicznego Bruzugi-Kuźnica doszło we wtorek do starć siłowych. Światowi przywódcy starają się rozmowami i sankcjami wymusić na przywódcach Białorusi i Rosji deeskalację konfliktu.

Reklama

Na razie bezskutecznie. Nacisk USA, Niemiec i Francji oraz NATO i UE nie robi wrażenia na dyktatorze Białorusi Aleksandrze Łukaszence. Grupa ponad 100 (z 2 tys. obecnych w tym rejonie) zdesperowanych migrantów, sterowanych przez białoruskie służby, podjęła we wtorek najpoważniejszą jak dotąd próbę przedarcia się przez umocnienia graniczne. Zgromadzone po polskiej stronie policja, Straż Graniczna i wojsko odpowiedziały użyciem armatek wodnych i miotaczy gazu pieprzowego. Jak poinformował rzecznik KG Policji Mariusz Ciarka, w starciach poważnie ucierpiało kilku policjantów. Jednego z nich, uderzonego w głowę „ciężkim przedmiotem", odwieziono do szpitala. Zranieni zostali też funkcjonariuszka SG i jeden z żołnierzy.

Czytaj więcej Polityka Dyktator rozpala ogień na granicy NATO Łukaszenko szantażuje Europę i prowokuje konflikt zbrojny. Wszystko konsultuje z Moskwą.

Zarówno korespondenci CNN i BBC przebywający po stronie białoruskiej, jak i niezależne białoruskie media oraz polskie służby podkreślają, że wśród migrantów widać było grupy mężczyzn w kominiarkach, prawdopodobnie białoruskich funkcjonariuszy, mających kierować atakami. Reżim Łukaszenki miał też dostarczać migrantom granaty hukowe oraz ciężarówki wyładowane kamieniami i kostką brukową.

Po starciach migranci powrócili do koczowiska nadzorowanego przez białoruskich funkcjonariuszy. Pod granicą, obozując na gołej ziemi, od ponad tygodnia przebywają też kobiety i dzieci.

Reklama

Kiedy broń palna

Łukaszenko eskaluje napięcie. Zwołał we wtorek naradę z członkami rządu: sugerował, że w każdej chwili w rękach migrantów może się pojawić broń palna, bo, jak stwierdził, „próby przerzucenia broni już były". Zdradził też szczegóły poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z Angelą Merkel. Mówił, że przekazał jej swoje propozycje uregulowania sytuacji na granicy białorusko-polskiej. Stwierdził nawet, że po konsultacjach z innymi członkami UE Merkel ma do niego zadzwonić po raz drugi. Także we wtorek Łukaszenko i Putin rozmawiali przez telefon o „wspólnych działaniach dotyczących obrony państwa związkowego".

Wzdłuż granicy migranci wciąż próbują dostać się na teren Polski. Po długim marszu w zimnie i bez wyposażenia są często w bardzo złym stanie. Grupa mieszkańców strefy zamkniętej z terenów przygranicznych ogłosiła powstanie Białowieskiej Akcji Humanitarnej. „Skazywanie ludzi na śmierć z zimna i głodu poprzez nieudzielenie pomocy ma znamiona czynu karalnego, jest nieludzkie i niedopuszczalne. Nie chcemy zbierać trupów z naszych lasów!" – piszą w oświadczeniu.

Hakerzy nie pomagają

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

W Polsce przebywa komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Dunja Mijatović, która we wtorek spotkała się w Michałowie z wolontariuszami i władzami lokalnymi. W środę ma rozmawiać z ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim. We wtorek wieczorem Sejm miał się zajmować projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy, który ma zapewnić skuteczność działań SG i umożliwić – na specjalnych zasadach – pracę dziennikarzy w strefie zamkniętej po zakończeniu stanu wyjątkowego.

Oliwy do zapalnej sytuacji na granicy dolewa też najnowszy raport firmy Mandiant Threat Intelligence, która twierdzi, że ma dowody na to, iż cyberataki, które dotknęły polityków z Polski, prowadzone były z Mińska, a za dwiema grupami cyberszpiegowskimi – UNC1151 i Ghostwriter – stoją białoruskie służby wojskowe. Ich celem ma być destabilizacja sytuacji politycznej w krajach Europy Środkowej.

Reklama

—współpraca ru.sz., ik, graż