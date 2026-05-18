TVN24 Meteo informuje, że nad Polską rozciąga się front atmosferyczny, który przynosi słabe opady deszczu na pasie od Katowic, przez Opole i Poznań, po Koszalin. Z kolei na wschodzie kraju już od godzin porannych rozwijają się komórki burzowe. Chwilę po godzinie 7 grzmiało w województwie podlaskim, między innymi w rejonie Tykocina, Białegostoku i Spieszyna, a także na Mazowszu, w okolicach Korczewa i w Rudniku. Burzom towarzyszyły opady deszczu do 5–10 litrów na metr kwadratowy, a także wiatr osiągający 50–60 km/h.

IMGW ostrzega w poniedziałek przed burzami w kilku regionach Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Żółte alerty obowiązują w części województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14.00 do 21.00 (na Podkarpaciu do 19.00).

W tych regionach prognozowane są burze z silnym deszczem, wiatrem, a lokalnie także z gradem. Suma opadów może wynieść od 20 mm do 25 mm, a lokalnie 30 mm. Wiatr w porywach może osiągnąć do 65 km/h.

Pogoda w poniedziałek będzie w Polsce mocno zróżnicowana

W ciągu dnia pogoda będzie mocno zróżnicowana. Najwięcej słońca pojawi się na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, gdzie zachmurzenie ma być umiarkowane. W pozostałych regionach dominować będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a na wschodzie także z rozpogodzeniami.

W Wielkopolsce i na Kujawach opady deszczu mogą być okresami umiarkowane, z sumą opadów do 15 mm wody. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i zachodzie do 20–21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, gdzie termometry pokażą od 12 do 16 stopni Celsjusza, a na Podhalu i w Beskidzie Śląskim około 9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.