Pogoda we wtorek będzie wyjątkowo niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o zagrożeniach związanych z opadami, burzami i wiatrem. Wydane ostrzeżenia mają pierwszy stopień w trójstopniowej skali. Alerty obejmują między innymi województwa śląskie, małopolskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Pogoda na 12 maja. Burze z gradem i silnymi porywami wiatru

Od rana w południowej części kraju należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu. IMGW wydał alert dla części woj. śląskiego, a konkretnie powiatów położonych na południu regionu, w tym bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, Jastrzębia-Zdroju i Bielska-Białej. Ostrzeżenia objęły także część Małopolski – powiaty oświęcimski, wadowicki i suski. Prognozowane sumy opadów wynoszą od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 40 litrów. Te alerty obowiązują do godziny 12 we wtorek.

Pogoda będzie stopniowo pogarszać się również na wschodzie kraju. IMGW ostrzega przed burzami w województwie podlaskim, a także we wschodniej części Mazowsza. Alerty dotyczą powiatów ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, miasta Siedlce i łosickiego. Burze prognozowane są również w województwie lubelskim, poza zachodnimi powiatami. Podczas burz może spaść od 15 do 25 mm deszczu. Prognozowane są również silne porywy wiatru, do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Ostrzeżenia burzowe zaczną obowiązywać o godzinie 11. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie wygasną o godzinie 16, natomiast na Podlasiu będą ważne do godziny 19.

Osobne ostrzeżenia dotyczą silnego wiatru. Alerty wydano dla południowej i wschodniej części województwa śląskiego, całej Małopolski, znacznej części województwa świętokrzyskiego, Podkarpacia i południowej Lubelszczyzny. Wiatr ma wiać z zachodu i północnego zachodu, osiągając średnio do 35–40 kilometrów na godzinę, a w porywach do 70–75 kilometrów na godzinę.

W części regionów ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywać od wtorkowego poranka do popołudnia w środę. Mieszkańcy terenów, dla których wydano ostrzeżenia, powinni zabezpieczyć luźne przedmioty i zachować ostrożność podczas podróży.