Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, które nadal mogą występować w nocy od środy do piątku w wielu regionach. Później w całej Polsce zrobi się bardzo ciepło.

Reklama Reklama

Pogoda w ostatnich dniach kwietnia. W środę chłodno, od czwartku ocieplenie

W środę w ciągu dnia zachmurzenie będzie rosło, na północy i we wschodniej połowie kraju mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 7 stopni na północnym wschodzie, na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10-12 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 14-15 stopni na krańcach zachodnich. W nocy termometry pokażą od -4 stopni w centrum kraju do 2 stopni na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około -5°C, a w dolinach karpackich nawet około -10°C.

W czwartek nadal będzie dość pochmurnie, szczególnie na północy kraju. Na północnym wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie przeważnie około 12-13 stopni, na północnym wschodzie tylko około 8, ale na północnym zachodzie i zachodzie będzie nawet 16-17 stopni. W nocy z czwartku na piątek na wschodzie temperatura przy gruncie może spaść do -2 stopni, a w dolinach karpackich nawet do około -4 stopni.

Prognoza na majówkę. Nawet do 26 stopni

W piątek 1 maja najpogodniej będzie w zachodniej części Polski, natomiast we wschodniej połowie kraju synoptycy prognozują większe zachmurzenie. Temperatura wyniesie od 13-14 stopni na krańcach północnych i południowo-wschodnich, około 18 stopni w centrum, do 22 stopni na zachodzie. Wiatr przeważnie będzie słaby.

Sobota 2 maja będzie bardzo ciepła i słoneczna w całym kraju. Termometry pokażą od około 16-17 stopni na terenach podgórskich Karpat i w rejonie Półwyspu Helskiego, około 20-23 stopni na przeważającym obszarze kraju, a na zachodzie nawet do 25 stopni. Pięknej pogody nie powinien psuć wiatr.

W niedzielę 3 maja przeważnie będzie bezchmurnie, pochmurnie może być jedynie na północnym zachodzie kraju. Będzie jeszcze cieplej niż w sobotę. Słupki rtęci pokażą od 20 stopni na wschodzie do 23 stopni w centrum i 26 na zachodzie kraju, tylko nad samym morzem około 18 stopni. Tego dnia wiatr również nie powinien być dokuczliwy.