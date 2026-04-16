Do pożaru autobusu miejskiego linii 213 doszło w czwartek przed godziną 7 rano. Ogień pojawił się w komorze silnika. Kierowca usłyszał wybuch.

Pożar w miejskim autobusie. Trwa akcja straży

W trakcie zdarzenia w autobusie przebywało wraz z kierowcą łącznie siedem osób – przekazał polsatnews.pl kpt. Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Ogień został już ugaszony. Jego przyczyny na razie nie są znane.

– Kierowca powiedział, że w pewnym momencie usłyszał wybuch. Szybko pojawiły się płomienie. Natychmiast ewakuował pasażerów. Nikomu nic się nie stało - przekazał w rozmowie z TVP Info pan Maciej, świadek zdarzenia.

Jak dodaje świadek zdarzenia, w momencie wybuchu pożaru autobus był w trakcie jazdy.

– Płomienie narastały na tyle szybko, że kierowca zdążył podejść do nich tylko z jedną gaśnicą. Drugiej nie zdążył uruchomić. Płomienie były zbyt duże – relacjonuje pan Maciej.

Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu.

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Kadetów/Poprawna trwają utrudnienia w kursowaniu linii 213,219. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe: linie 213, 219 -… Lucerny – Trakt Lubelski – Bronowska – Wał Miedzeszyński – Kadetów – Łaska … do swojej trasy" - podaje w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.