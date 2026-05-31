Przyznam, że trudno mi było w to uwierzyć. Wielu ekspertów było skrajnie sceptycznych i to nie bez przyczyny. Bo jedno to pozyskać środki, drugie je zadysponować, trzecie realnie wykorzystać. To trzecie jeszcze przed nami i nie będzie to spacerek. Niemniej dwa pierwsze kroki, mimo skomplikowanych procedur, wyjątkowo trudnych – w sensie prawniczym – kontraktów, kontry ze strony prawicowej opozycji i prezydenta, mamy za sobą.

Polska, skądinąd inicjator europejskiego, gwarantowanego przez wszystkie kraje Unii Europejskiej programu na zbrojenia, stała się jego pierwszym i największym beneficjentem. Pełna lista zamówień, którą zapewne będziemy publikowali w najbliższych dniach, jest imponująca. To niezwykle horyzontalne wsparcie polskiego wojska uzbrojeniem na niemal każdym polu walki.

Największym jednostkowym beneficjentem programu jest Huta Stalowa Wola, zakład, który nieraz już dowiódł swojej sprawności produkcyjnej i który otrzymuje niezwykłą trampolinę rozwojową. W kontrakcie z HSW jest przynajmniej 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, ponad 1000 wozów amunicyjnych i innych dla systemu Homar-K, sprzęt do modułów ogniowych z haubicami K9PL, dla systemów Baobab-K, 96 haubic Krab, oraz pojazdy dowodzenia na platformie Waran 4x4. Można sobie tylko wyobrazić, jak to zamówienie ożywi cały region i setki kooperantów HSW.

Polskie stocznie otrzymały budżet na dwa okręty Hydrograf (niemal 1,5 mld zł). Domena dronowa to dokładnie 10,8 mld zł i gigantyczny budżet na systemy poszukiwawczo-uderzeniowe Gladius (ponad 9 mld zł). Co wyjątkowo cieszy, SAFE przeznacza ponad 2,5 mld zł na systemy obrony cyberprzestrzeni. To 2,5 mld zł. Pojawia się też perspektywa rozwiązania deficytu amunicji artyleryjskiej 155 mm. Podpisana umowa przeznacza na rezerwę amunicyjną 13 mld zł.

To tylko krótki wypis ze szczegółowej listy zamówień. Ale bardzo symptomatyczny. Kontrakty na SAFE obejmują najszersze spektrum potrzeb polskiej armii. Co wyjątkowo ważne, uzupełniają już realizowane zakupy na sprzęt zagraniczny i polskie wydatki budżetowe na poziomie 5 proc.

Jak można podsumować te trzy dni kontraktowania SAFE? Polska nigdy w takim tempie i tak sprawnie nie zyskała równie wielkich środków na bezpieczeństwo. To wielki sukces rządu Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i min. Magdaleny Sobkowiak. W kontekście polityki wewnętrznej będzie to trudny orzech do zgryzienia dla opozycji i prezydenta. Niemniej, należy pamiętać, że to tylko podpisane kontrakty. Dopiero ich terminowa realizacja będzie zwieńczeniem sukcesu. Od samych firm oraz od tego i następnych rządów zależy, czy ten projekt się powiedzie.