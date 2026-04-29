Po nabożeństwie kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny, gdzie odbędzie się pochówek.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Udział najwyższych władz państwowych

W uroczystościach ma wziąć udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. Spodziewana jest również obecność premiera Donalda Tuska, choć – jak zaznaczono – nie ma jeszcze ostatecznego potwierdzenia.

Prezydent zdecydował o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zgodnie z wolą rodziny uroczystości będą miały kameralny charakter. Zarówno msza, jak i ceremonia na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów, a wstęp do świątyni będzie ograniczony do osób zaproszonych.

Nie przewidziano również oficjalnych przemówień. Jednocześnie transmisję z kościoła zapewni Telewizja Polska, a sygnał zostanie udostępniony mediom oraz opublikowany w internecie.

Apel rodziny Łukasza Litewki. Zamiast kwiatów – pomoc potrzebującym

Bliscy zmarłego zaapelowali, by zamiast kupowania kwiatów okazać „gest dobroci”. Zachęcają do wspierania potrzebujących, wpłat na cele charytatywne oraz pomocy organizacjom społecznym i schroniskom dla zwierząt.

To nawiązanie do działalności Litewki, który angażował się w akcje pomocowe poprzez swoją fundację TeamLitewka, wspierając m.in. leczenie dzieci i pomoc ofiarom wypadków.

W związku z pogrzebem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o przeniesieniu środowych głosowań na wtorek, aby umożliwić parlamentarzystom udział w uroczystości. Zapewniono także wsparcie logistyczne dla posłów udających się do Sosnowca.

W samym mieście należy spodziewać się poważnych utrudnień w ruchu drogowym między godz. 9 a 17. Zamknięte zostaną m.in. ulice Popiełuszki, Dworska i Zuzanny oraz część zjazdów z drogi krajowej nr 94. Zmienione zostaną także trasy komunikacji miejskiej.

Łukasz Litewka był posłem niezwykłym

Litewka zdobył dużą popularność dzięki wieloletniej pracy społecznej, szczególnie w czasie pandemii, kiedy organizował pomoc dla potrzebujących. Jako radny w Sosnowcu był blisko mieszkańców, a jego rozpoznawalność znacząco wzrosła dzięki działalności charytatywnej i aktywności w mediach społecznościowych. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku odniósł spektakularny sukces, zdobywając ponad 45 tys. głosów i wyprzedzając m.in. Włodzimierza Czarzastego.

Jako poseł wyróżniał się nietypowym podejściem – unikał jednoznacznych deklaracji ideologicznych i skupiał się na działaniach społecznych. Z jednej strony budziło to sympatię wyborców, z drugiej – spotykało się z krytyką za brak wyrazistych poglądów i kontrowersje związane z wcześniejszą działalnością publiczną.

Po jego śmierci politycy z różnych stron sceny podkreślają jego empatię, zaangażowanie i zdolność do dialogu ponad podziałami. W opinii wielu był przede wszystkim społecznikiem, dla którego pomaganie innym było ważniejsze niż kariera polityczna.

Tragiczny wypadek i śledztwo

Poseł Łukasz Litewka zginął w czwartek, 23 kwietnia na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Jak przekazała prokuratura, nadjeżdżający z drugiej strony samochód zjechać miał na przeciwległy pas i zderzyć się z jadącym na rowerze posłem.

Kierowca samochodu marki Mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, który twierdzi, że nie pamięta chwili wypadku, został zatrzymany do wyjaśnienia. Pobrano od niego krew do badań toksykologicznych. We wtorek mężczyzna po wpłaceniu 40 tys. złotych poręczenia majątkowego wyszedł z aresztu.

Postanowienie w części dotyczącej poręczenia majątkowego zaskarżyła w poniedziałek prokuratura. – Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian. Jak dodał, w ocenie prokuratury jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.