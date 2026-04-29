W ubiegłym roku PKP Cargo zanotowało niespełna 3,9 mld zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, co oznaczało spadek o 14,3 proc. Co jednak ważniejsze, grupie udało się wyjść na plus. Zysk netto na poziomie 39,4 mln zł jest dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną firmy i ponad 2,4 mld zł straty netto poniesionej w 2024 r.

PKP Cargo informuje, że zanotowane wyniki osiągnięto w warunkach utrzymującej się niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej oraz strukturalnych wyzwań na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce i całym regionie. Chodzi zwłaszcza o ograniczony popyt na przewozy, sytuację w europejskim przemyśle oraz skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

PKP Cargo przeprowadziło działania optymalizacyjne

Analizując rezultaty grupy, trzeba pamiętać, że 2025 r. był dla PKP Cargo pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania w reżimie postępowania sanacyjnego, zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego. W tym czasie zarząd oraz zarządca masy sanacyjnej koncentrowali się na stabilizacji działalności operacyjnej, poprawie bieżącej płynności finansowej oraz przygotowaniu i wdrażaniu działań restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na trwałą poprawę efektywności funkcjonowania firmy.

„W 2025 r. spółka przeprowadziła działania optymalizacyjne, które objęły m.in. strukturę organizacyjną, poziom zatrudnienia, sposób zarządzania majątkiem oraz kluczowe procesy operacyjne. Szczególny nacisk w grupie kapitałowej położyliśmy na racjonalizację kosztów stałych, uporządkowanie portfela aktywów oraz koncentrację działalności na obszarach o najwyższym potencjale rynkowym”, – twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo. Jego zdaniem działania te prowadzone były przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości realizacji kluczowych kontraktów oraz utrzymaniu zdolności operacyjnej spółki, co przełożyło się na ubiegłoroczne wyniki.

Narodowy przewoźnik towarowy przypomina, że ubiegły rok był również okresem intensywnych prac nad planem restrukturyzacyjnym, którego celem jest przywrócenie długoterminowej zdolności spółki i grupy do konkurowania na rynku kolejowych przewozów towarowych. Założenia tego dokumentu obejmują zarówno działania krótkoterminowe, skoncentrowane na poprawie płynności i efektywności operacyjnej, jak i inicjatywy średnio- i długoterminowe, ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej oraz dostosowanie modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych. Plan restrukturyzacyjny został zatwierdzony przez sędziego-komisarza 18 marca tego roku. Z kolei obecnie trwają negocjacje nad ostatecznym kształtem propozycji układowych. W następnym kroku w ciągu kilku miesięcy powinien zostać zawarty układ z wierzycielami.

PKP Cargo wyznaczyło kierunki działań do 2031 r.

PKP Cargo poinformowało również o zatwierdzeniu przez radę nadzorczą „Strategii restrukturyzacyjnej grupy kapitałowej PKP Cargo na lata 2025-2031”. Dokument ten wyznacza kierunki przyszłych działań i stanowi istotny element procesu restrukturyzacji ukierunkowanej na odzyskanie stabilności finansowej, poprawę efektywności operacyjnej oraz odbudowę trwałej rentowności.

Strategia restrukturyzacyjna opiera się na sześciu filarach: rozwoju organicznym, odbudowie udziałów rynkowych, efektywnym zarządzaniu taborem, zbyciu aktywów nieoperacyjnych, redukcji kosztów oraz wzmacnianiu synergii w grupie. Dzięki niej przewoźnik chce odzyskać rentowność netto, począwszy od tego roku. Założono też, że marża zysku netto ma wzrosnąć do 9 proc. w 2027 r., a następnie stopniowo zwiększać się do około 12 proc. w 2031 r. Dodatkowo prognozy zakładają średnioroczny wzrost przychodów o 6,4 proc. oraz marży EBITDA do 26 proc. przy zysku EBITDA na poziomie ponad 1,5 mld zł w 2031 r.

Strategia restrukturyzacyjna zakłada m.in. rozbudowę oferty intermodalnej i operatorskiej oraz intensyfikację sprzedaży na kluczowych korytarzach międzynarodowych. „Ważnym elementem jest również rozwój usług dodanych w terminalach i bocznicach. Planujemy rozszerzenie oferty terminalowej o magazynowanie, cross-docking, usługi celne”, – wylicza Prus.

Dodaje, że wszystko odbywać się będzie przy efektywniejszym zarządzaniu taborem, centralizacji wybranych funkcji oraz rozwoju narzędzi IT wspierających zarządzanie zasobami i relacjami z klientami. „Strategia zarówno wspiera proces restrukturyzacji, jak i tworzy podstawy do trwałej poprawy efektywności oraz konkurencyjności PKP Cargo”, – przekonuje Prus.