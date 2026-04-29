Donald Trump, rozpoczynając drugą kadencję w Białym Domu uzyskiwał w sondażu Reuters/Ipsos poparcie na poziomie 47 proc. Obecnie z tego, w jaki sposób Trump sprawuje prezydenturę zadowolonych jest 34 proc. Amerykanów – jeszcze nigdy w czasie obecnej kadencji wynik Trumpa w tym badaniu nie był gorszy. W porównaniu do badania z 15-20 kwietnia odsetek zadowolonych z prezydentury Trumpa zmniejszył się o 2 punkty procentowe.

Reklama Reklama

Joe Biden kończąc prezydenturę, był lepiej oceniany niż Donald Trump obecnie

Taki wynik oznacza, że nawet po uwzględnieniu błędu statystycznego (wynosi trzy punkty procentowe. Trump osiąga gorsze notowania w badaniu niż Joe Biden w grudniu 2024 roku ostatnim pełnym miesiącu swojej prezydentury. Z tego, jak Biden wywiązywał się z obowiązków prezydenta, zadowolonych było wówczas 38 proc. badanych.

Niezadowolonych z tego, jak Trump wywiązuje się z obowiązków prezydenta jest dziś 64 proc. respondentów – o 2 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu. Od momentu rozpoczęcia przez Trumpa drugiej kadencji odsetek niezadowolonych z jego prezydentury wzrósł o 23 punkty procentowe.

Sondaż: Amerykanie niezadowoleni z drożyzny i wojny USA z Iranem

Amerykanie oceniają Trumpa krytycznie za to, jak radzi sobie z problemem wysokich kosztów życia w USA 69 proc. badanych negatywnie ocenia wyniki walki Trumpa z drożyzną, pozytywną ocenę działaniom Trumpa w tym zakresie wystawia 22 proc. respondentów (o 3 punkty proc. mniej niż w poprzednim badaniu). Wśród wyborców Partii Republikańskiej negatywną ocenę Trumpowi za sposób radzenia sobie z wysokimi kosztami życia wystawia 41 proc. ankietowanych (pozytywnie ocenia te działania 52 proc. wyborców partii Trumpa). Wyborcy Partii Demokratycznej wystawiają w tym zakresie Trumpowi miażdżącą ocenę – 94 proc. z nich ocenia działania Trumpa w tej kwestii negatywnie.

61 proc. Tylu Amerykanów negatywnie ocenia działania militarne USA przeciw Iranowi

USA borykają się obecnie m.in. z wysokimi kosztami paliwa, co jest konsekwencją wojny rozpoczętej 28 lutego przez USA i Izrael przeciw Iranowi. W odwecie Iran zablokował cieśninę Ormuz, co doprowadziło do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić powyżej 110 dolarów, podczas gdy przed wybuchem wojny było to 70 dolarów Efektem tego był wzrost cen benzyny w USA o 40 proc., do poziomu 4,18 dolarów za galon (ok. 3,79 litra). To najwyższy poziom cen benzyny w USA od 2022 roku.

W kampanii wyborczej z 2024 roku Trump obiecywał, że opanuje inflację w USA i obniży koszty życia. Dziś jego politykę gospodarczą pozytywnie ocenia jedynie 27 proc. badanych – odsetek ten nigdy nie był tak niski w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu. Lepiej, jeśli chodzi o radzenie sobie z gospodarką, oceniany był też Joe Biden.

Donald Trump - najważniejsze daty Foto: PAP

Z badania Reuters/Ipsos wynika, że wciąż spada poparcie dla działań wojskowych USA przeciw Iranowi. Obecnie pozytywnie ocenia je 34 proc. badanych, to o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednim sondażu.

Negatywnie działania militarne USA wobec Iranu ocenia 61 proc. Amerykanów. Wśród wyborców Partii Republikańskiej działania USA przeciw Iranowi pozytywnie ocenia 75 proc., a negatywnie – 25 proc. Wśród wyborców Partii Demokratycznej proporcje te układają się odwrotnie – 93 proc. ocenia działania przeciw Iranowi negatywnie, 6 proc. pozytywnie.

Z perspektywy czekających USA jesienią tzw. wyborów połówkowych (midterms) do Kongresu najbardziej niepokojące dla Partii Republikańskiej są odpowiedzi wyborców niezależnych na pytanie, kogo poprą w wyborach. 34 proc. tych ankietowanych zapowiada głosowanie na Partię Demokratyczną, 20 proc. – na Partię Republikańską.