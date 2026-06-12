Yoon usłyszał wyrok w sprawie dotyczącej polecenia, jakie miał wydać, w sprawie wysłania dronów wojskowych nad Pjongjang, by stworzyć pretekst do wprowadzenia w Korei Południowej stanu wojennego. 30 lat więzienia to wymiar kary, którego domagała się prokuratura.

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Nieudaną próbę wprowadzenia stanu wojennego w Korei Południowej Yoon podjął w grudniu 2004 roku. Powoływał się wówczas m.in. na zagrożenie ze strony Korei Północnej. Stan wojenny trwał tylko kilka godzin i został zniesiony przez parlament, a Yoon został poddany procedurze impeachmentu.

Yoon Sook-yeol skazany przez sąd na dożywocie za próbę rebelii

Sąd w Seulu skazał już wcześniej Yoona na dożywocie uznając go winnym w sprawie rebelii w związku z nieudaną próbą wprowadzenia stanu wojennego. Prokuratura domagała się w związku z tym zarzutem kary śmierci.

Nieudaną próbę wprowadzenia stanu wojennego w Korei Południowej śledczy uznali za rebelię, w związku ze skierowaniem przez Yoona i podległą mu administrację wojska na teren Zgromadzenia Narodowego (jednoizbowy parlament). Żołnierze mieli uniemożliwić parlamentarzystom dostanie się do budynku – to się ostatecznie nie udało, niemal 200 z nich zebrało się w sali posiedzeń i jednogłośnie zagłosowało za zniesieniem wprowadzonego przez Yoona stanu wojennego.

W czasie obowiązywania stanu wojennego działanie parlamentu, ale też partii politycznych miało być zawieszone. Przeciwnicy Yoona przekonywali, że była to próba zamachu stanu i chęć rozprawienia się przez prezydenta z przeciwnikami politycznymi. Sam Yoon powoływał się na konieczność rozprawienia się z siłami antypaństwowymi, które sprzyjają Korei Północnej. Wskazywał też na zagrożenie ze strony Pjongjangu.

Zgodnie z konstytucją Korei Południowej aktem rebelii jest działanie, którego celem jest usunięcie części lub całości władz państwowych lub wywołanie buntu w celu zniesienia konstytucji.

Sąd orzekł, że samo wprowadzenie stanu wojennego nie może być uznane za rebelię, ale w przypadku Yoona zarzut wzniecenia rebelii jest uzasadniony, ponieważ celem stanu wojennego było sparaliżowanie funkcjonowania organu konstytucyjnego.

- Były prezydent Yool zaplanował zbrodnię osobiście i odgrywał w niej wiodącą rolę, zaangażował też wiele osób w zbrodnię - mówił w lutym sędzia wydając wyrok w sprawie rebelii. - Wprowadzenie stanu wojennego pociągnęło za sobą ogromne koszty społeczne, a oskarżony niemal wcale nie okazał skruchy - dodał.

Orzekając karę dożywocia, a nie postulowaną przez prokuraturę karę śmierci sąd podkreślił, że wziął pod uwagę fakt, iż plan się nie powiódł, użycie siły fizycznej w trakcie sześciu godzin, gdy stan wojenny obowiązywał, było ograniczone, a były prezydent był do momentu całej sprawy człowiekiem niekaranym.

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