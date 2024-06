Pawłowski: Wybory do PE? To wybory o polskiej polityce, nie o Europarlamencie

Dla polityków, którzy startują w wyborach do PE najważniejsze są zasoby, jakie daje PE – jeżeli chodzi i dietę, pieniądze na asystentów. To są nieporównywalne pieniądze z polityką polską, dlatego ci politycy tak chętnie startują do PE - powiedział Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.