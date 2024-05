W niedzielę minister obrony Korei Północnej wydał oświadczenie, w którym ostrzegł, że „stosy makulatury i śmieci” zostaną wysłane na Południe w odpowiedzi na wysyłanie „brudnych rzeczy” nad Północ. Minister nawiązał w ten sposób do działań aktywistów z Korei Południowej i uciekinierów z Północy, którzy od lat wysyłali nad Koreę Północną balony z ulotkami wymierzonymi w reżim w Pjongjangu, a także przenośne pamięci USB z zapisanymi na nich teledyskami utworów z gatunku K-pop.



Korea Południowa i Korea Północna formalnie pozostają w stanie wojny

Korea Południowa i Korea Północna formalnie pozostają w stanie wojny — wojna koreańska z lat 1950-1953 zakończyła się zawieszeniem broni a Seul i Pjongjang nigdy nie zawarły traktatu pokojowego.



Na początku 2024 roku Kim Dzong Un nakazał wpisanie do konstytucji kraju Korei Południowej jako „wroga numer jeden” i oświadczył, że celem Korei Północnej nie jest już doprowadzenie do pokojowego zjednoczenia z Południem. Według niektórych analityków może to oznaczać, że — w jakiejś perspektywie — Kim Dzong Un może zdecydować się na wojnę z Koreą Południową.