Z sondażu przeprowadzonego w dniach 20-23 marca wynika, że z tego, jak Trump wykonuje obowiązki prezydenta zadowolonych jest 36 proc. Amerykanów, najmniej od momentu, gdy rozpoczął drugą kadencję w Białym Domu. W porównaniu do badania z ubiegłego tygodnia wskaźnik ten spadł o 4 punkty procentowe. Trump zbliża się do najniższego poziomu zadowolenia z prezydentury, jaki osiągnął w czasie swojej prezydentury Biden (35 proc.). W pierwszych tygodniach prezydentury z Trumpa zadowolonych było 47 proc. Amerykanów.

Sondaż: Donald Trump oceniany gorzej niż Joe Biden jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką

Jedynie co czwarty Amerykanin jest zadowolony z tego, jak Donald Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia w Stanach Zjednoczonych. Choć obecny prezydent USA w kampanii wyborczej obiecywał opanowanie inflacji i naprawę amerykańskiej gospodarki obecnie Amerykanie zaczynają coraz silniej odczuwać wpływ wojny z Iranem na stan swoich portfeli ze względu na widoczny wzrost kosztów paliwa. Średnia cena galona (ok. 3,79 litra) wzrosła od wybuchu wojny o ponad dolara i zbliża się do granicy 4 dolarów za galon (ok. 15 zł).

29 proc. Amerykanów jest zadowolonych ze sposobu zarządzania przez Trumpa gospodarką - ten wskaźnik nie był tak niski w żadnym badaniu Reuters/Ipsos dotyczącym oceny prezydentury Trumpa ani w jego pierwszej, ani w drugiej kadencji. Reuters zauważa, że tak niskiego poziomu zadowolenia ze sposobu zarządzania gospodarką nie notował nawet Joe Biden, mimo że to właśnie niezadowolenie z sytuacji gospodarczej USA walnie przyczyniło się do porażki kandydatki Partii Demokratycznej, Kamali Harris (wiceprezydent w administracji Bidena) w wyborach z 2024 roku. Sposób zarządzania gospodarką przez Bidena w grudniu 2024 roku, ostatnim pełnym miesiącu jego kadencji, wynosił 32 proc.