Donald Trump
Z sondażu przeprowadzonego w dniach 20-23 marca wynika, że z tego, jak Trump wykonuje obowiązki prezydenta zadowolonych jest 36 proc. Amerykanów, najmniej od momentu, gdy rozpoczął drugą kadencję w Białym Domu. W porównaniu do badania z ubiegłego tygodnia wskaźnik ten spadł o 4 punkty procentowe. Trump zbliża się do najniższego poziomu zadowolenia z prezydentury, jaki osiągnął w czasie swojej prezydentury Biden (35 proc.). W pierwszych tygodniach prezydentury z Trumpa zadowolonych było 47 proc. Amerykanów.
Jedynie co czwarty Amerykanin jest zadowolony z tego, jak Donald Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia w Stanach Zjednoczonych. Choć obecny prezydent USA w kampanii wyborczej obiecywał opanowanie inflacji i naprawę amerykańskiej gospodarki obecnie Amerykanie zaczynają coraz silniej odczuwać wpływ wojny z Iranem na stan swoich portfeli ze względu na widoczny wzrost kosztów paliwa. Średnia cena galona (ok. 3,79 litra) wzrosła od wybuchu wojny o ponad dolara i zbliża się do granicy 4 dolarów za galon (ok. 15 zł).
29 proc. Amerykanów jest zadowolonych ze sposobu zarządzania przez Trumpa gospodarką - ten wskaźnik nie był tak niski w żadnym badaniu Reuters/Ipsos dotyczącym oceny prezydentury Trumpa ani w jego pierwszej, ani w drugiej kadencji. Reuters zauważa, że tak niskiego poziomu zadowolenia ze sposobu zarządzania gospodarką nie notował nawet Joe Biden, mimo że to właśnie niezadowolenie z sytuacji gospodarczej USA walnie przyczyniło się do porażki kandydatki Partii Demokratycznej, Kamali Harris (wiceprezydent w administracji Bidena) w wyborach z 2024 roku. Sposób zarządzania gospodarką przez Bidena w grudniu 2024 roku, ostatnim pełnym miesiącu jego kadencji, wynosił 32 proc.
Trump nadal cieszy się poparciem wyborców Partii Republikańskiej – jedynie 20 proc. z nich jest niezadowolonych z tego, jak obecny prezydent USA radzi sobie z zarządzaniem sprawami państwa. Rośnie jednak odsetek wyborców republikańskich, którzy są niezadowoleni ze sposobu, w jaki Trump radzi sobie z wysokimi kosztami życia (w ciągu tygodnia wzrósł z 27 do 34 proc.).
Na popularności Trumpa z pewnością odbija się negatywnie wojna USA z Iranem. Z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos wynika, że popiera ją 35 proc. Amerykanów, podczas gdy przeciw jest 61 proc. W ciągu tygodnia liczba zwolenników wojny zmniejszyła się o 2 punkty proc., a liczba jej przeciwników – wzrosła o 2 punkty proc. Tuż po wybuchu wojny za uderzeniami na Iran było 27 proc. Amerykanów, przeciw 43 proc., a 29 proc. nie miało zdania w tej sprawie. Odsetek przeciwników ataków na Iran wzrósł więc w ciągu miesiąca o 18 punktów procentowych.
46 proc. uczestników sondażu uważa, że wojna z Iranem, w długiej perspektywie, zmniejszy bezpieczeństwo USA. Przeciwnego zdania jest 26 proc. badanych, a pozostali ankietowani uważają, że wojna nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa USA.
Pytani o stan amerykańskiej gospodarki Amerykanie odpowiadają, że jest ona „w jakiejś mierze słaba” lub „bardzo słaba”. O słabości gospodarki USA przekonanych jest 40 proc. wyborców Partii Republikańskiej, 66 proc. wyborców niezależnych i 84 proc. wyborców Partii Demokratycznej. Spośród zarejestrowanych wyborców obecnie 38 proc. jest przekonanych, że Partia Republikańska lepiej radzi sobie z zarządzaniem gospodarką, 34 proc. wskazuje w tym kontekście opozycyjną Partię Demokratyczną.
Jesienią tego roku USA czekają tzw. wybory połówkowe do Kongresu – Amerykanie wybiorą 1/3 składu Senatu i cały skład Izby Reprezentantów. Obecnie większość w obu izbach posiada Partia Republikańska – jej utrata na rzecz Partii Demokratycznej bardzo utrudniłaby administracji Trumpa realizowanie agendy w drugiej połowie kadencji.
