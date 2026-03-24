Donald Trump o rozmowach z Iranem: Przywódcy są zupełnie inni niż ci, z którymi zaczynaliśmy

Donald Trump powiedział we wtorek w Gabinecie Owalnym, że wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz inni jego bliscy współpracownicy prowadzą negocjacje z Iranem. – Chcieliby (Iran – red.) zawrzeć umowę. Kto by nie chciał? Ich marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne zniknęły, ich komunikacja nie działa, to jest największy problem – stwierdził

Prezydent USA po raz kolejny zaznaczył także, że Iran nie może mieć broni jądrowej. – Powiedziałem: cóż, po pierwsze, po drugie i po trzecie nie mogą mieć broni jądrowej i nie będą mieli broni jądrowej (...). Nie chcę niczego z góry mówić, ale zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej – powiedział.

Amerykański przywódca mówił też o „prezencie”, który miał pomóc w działaniach dyplomatycznych z Iranem. – Dotarł do nas dzisiaj. To bardzo duży prezent, wart ogromną sumę pieniędzy. Nie powiem, co to za prezent, ale to była bardzo znacząca nagroda – stwierdził, podkreślając, że ma to związek z Cieśniną Ormuz.

– Wszyscy przywódcy są zupełnie inni niż ci, z którymi zaczynaliśmy i którzy stworzyli wszystkie te problemy – powiedział Trump, podkreślając, że jego zdaniem doszło do „zmiany reżimu” w Iranie. – Wszyscy przywódcy odeszli. Nikt nie wie, z kim rozmawiać. Ale rozmawiamy z właściwymi ludźmi, którzy tak bardzo chcą zawrzeć umowę, że nie macie pojęcia, jak bardzo im na tym zależy – dodał.

Wcześniej we wtorek przedstawiciele Izraela – cytowani przez agencję Reutera – stwierdzili, że prezydent USA Donald Trump wydaje się być zdeterminowany, by osiągnąć porozumienie z Iranem w celu zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rozmówcy agencji, przedstawieni jako trzej wysocy rangą urzędnicy izraelscy, zastrzegli sobie anonimowość. Według nich jest mało prawdopodobne, by Iran zgodził się na żądania Stanów Zjednoczonych w ramach ewentualnej nowej rundy negocjacji.