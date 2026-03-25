Czy Donald Trump zdecyduje się na przerzut na Bliski Wschód elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej?
Informacja pojawiła się w momencie, gdy Donald Trump przekonuje, że prowadzi rozmowy z Iranem na temat zakończenia wojny, rozpoczętej 28 lutego uderzeniami powietrznymi USA i Izraela.
Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do rozmów pokojowych mogłoby dojść w Pakistanie. 24 marca pojawiła się informacja, że USA przekazały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Izraelski Kanał 12, powołując się na trzy źródła poinformował, że Waszyngton chciałby miesięcznego zawieszenia broni, które dałoby czas na omówienie planu.
Izraelskie media podają, że warunki stawiane przez USA to: rezygnacja Iranu z programu atomowego, wstrzymanie wsparcia dla grup zbrojnych, takich jak Hamas czy Hezbollah i ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz.
Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że już toczą się negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Iran czuje się wzmocniony, Izrael zaniepokojony. Na s...
Równocześnie Iran miał poinformować Radę Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodową Organizację Morską (IMO), że „niewrogie jednostki” mogą przepływać przez Cieśninę Ormuz, jeśli będą działać w koordynacji z władzami Iranu – wynika z informacji uzyskanych przez agencję Reutera. – To był bardzo duży prezent, wart ogromnej sumy pieniędzy. To bardzo miłe, co zrobili – komentował Donald Trump.
Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem dla transportu ropy wydobywanej w rejonie Zatoki Perskiej drogą morską. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej przez tankowce i ok. 30 proc. gazu LNG transportowanego drogą morską. Blokada Cieśniny Ormuz przez Iran, w odwecie za amerykańsko-izraelski atak, doprowadziła do skokowych cen ropy na świecie.
Równolegle z doniesieniami o pewnych postępach w rozmowach pokojowych pojawiła się informacja, że na Bliski Wschód mogą trafić tysiące dodatkowych amerykańskich żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Stacjonująca w Fort Bragg w Karolinie Północnej jednostka jest trzonem sił szybkiego reagowania armii USA. Dywizja jest utrzymywana w ciągłej gotowości bojowej. Dywizja może zostać przerzucona w dowolne miejsce świata w ciągu 18 godzin od otrzymania rozkazów. Jej żołnierze są przygotowani do przeprowadzenia desantu z samolotów.
Informacja potwierdza wcześniejsze doniesienia agencji Reutera (z 18 marca), że USA rozważają zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie, by rozszerzyć gamę opcji militarnych, jakimi dysponuje amerykańska armia w tym regionie. W kontekście dodatkowych opcji mówiło się m.in. o rozpoczęciu przez USA działań lądowych na terytorium Iranu – Waszyngton miał rozważać m.in. zajęcie wyspy Chark, kluczowej dla eksportu irańskiej ropy, co miałoby zwiększyć presję na Iran, a także zająć wybrzeża Cieśniny Ormuz, by odblokować ten szlak wodny. Oznaczałoby to jednak poważną eskalację w trwającej wojnie.
Irańska wyspa Chark
Rozmówcy agencji Reutera nie podają, gdzie dokładnie na Bliskim Wschodzie mieliby pojawić się dodatkowi żołnierze USA, ani kiedy mieliby przybyć w ten rejon.
Amerykańska armia na pytanie o te doniesienia odesłała agencję Reutera do Białego Domu. Biały Dom informuje, że wszelkie decyzje w sprawie ruchów wojsk podejmuje Pentagon. – Jak mówiliśmy, prezydent Trump ma zawsze wszystkie opcje militarne w dyspozycji – oświadczyła Anna Kelly z biura prasowego Białego Domu.
35 proc. Amerykanów popiera ataki na Iran, podczas gdy 61 proc. jest im przeciwnych – wynika z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos. W porównaniu do badania sprzed tygodnia liczba zwolenników ataku zmniejszyła się o 2 punkty procentowe, a liczba przeciwników – wzrosła o 2 punkty proc.
W Waszyngtonie nie zapadła decyzja, by wysłać żołnierzy USA na terytorium Iranu – twierdzi jedno ze źródeł agencji. Pojawienie się dodatkowych sił amerykańskich w regionie, w którym przed wojną z Iranem Amerykanie zgromadzili ok. 50 tys. żołnierzy, najwięcej od czasu interwencji w Iraku z 2003 roku, miałoby jednak zbudować potencjał do prowadzenia przyszłych operacji lądowych.
Ataki na irańskie jednostki Gwardii Rewolucyjnej
Według jednego ze źródeł w grę wchodzi przerzucenie na Bliski Wschód dodatkowych 3-4 tysięcy żołnierzy. Już wcześniej pojawiła się informacja, że USA wysyłają tysiące żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy na Bliski Wschód na pokładzie amerykańskiego okrętu desantowego USS Boxer, któremu towarzyszą eskortujące okręty.
Nad Iranem nadal wisi groźba amerykańskich ataków na elektrownie w tym kraju. Trump 23 marca przedłużył o pięć dni ultimatum przedstawione Iranowi (miało minąć w nocy z 23 na 24 marca) w tej sprawie, dając czas na rozmowy Waszyngtonu z Teheranem. Trump chce, aby Iran – chcąc uniknąć zniszczenia elektrowni w amerykańskich nalotach – odblokował całkowicie Cieśninę Ormuz.
Jak dotąd USA, od 28 lutego, przeprowadziły uderzenia na ok. 9 tysięcy celów w Iranie. Armia USA straciła 13 żołnierzy, a 290 zostało rannych – z czego 255 wróciło już do służby.
Chcieliby (Iran - red.) zawrzeć umowę. Kto by nie chciał? Ich marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne zn...
Stany Zjednoczone planują wysłanie tysięcy dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód – podaje agencja Reutera. Doty...
Dron zaatakował centralną część Lwowa, w wyniku czego zniszczonych zostało kilka budynków, w tym obiekty sakraln...
Prezydent USA Donald Trump wydaje się być zdeterminowany, by osiągnąć porozumienie z Iranem w celu zakończenia k...
