Informacja pojawiła się w momencie, gdy Donald Trump przekonuje, że prowadzi rozmowy z Iranem na temat zakończenia wojny, rozpoczętej 28 lutego uderzeniami powietrznymi USA i Izraela.

Wojna USA z Iranem. Nieoficjalnie: Waszyngton przekazał Teheranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do rozmów pokojowych mogłoby dojść w Pakistanie. 24 marca pojawiła się informacja, że USA przekazały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Izraelski Kanał 12, powołując się na trzy źródła poinformował, że Waszyngton chciałby miesięcznego zawieszenia broni, które dałoby czas na omówienie planu.

Izraelskie media podają, że warunki stawiane przez USA to: rezygnacja Iranu z programu atomowego, wstrzymanie wsparcia dla grup zbrojnych, takich jak Hamas czy Hezbollah i ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz.

Równocześnie Iran miał poinformować Radę Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodową Organizację Morską (IMO), że „niewrogie jednostki” mogą przepływać przez Cieśninę Ormuz, jeśli będą działać w koordynacji z władzami Iranu – wynika z informacji uzyskanych przez agencję Reutera. – To był bardzo duży prezent, wart ogromnej sumy pieniędzy. To bardzo miłe, co zrobili – komentował Donald Trump.