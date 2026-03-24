Jerzy Haszczyński: Donald Trump zmęczony walką, Iran mniej. Czy wojna może się zakończyć?

Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że już toczą się negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Iran czuje się wzmocniony, Izrael zaniepokojony. Na scenie pojawia się Pakistan.

Publikacja: 24.03.2026 05:48

Jerzy Haszczyński

Donald Trump wciąż zmienia zdanie. Ale wersja z poniedziałku sugeruje, że jest poważnie zaniepokojony przebiegiem wojny, którą wraz z Izraelczykami wypowiedział reżimowi ajatollahów, i jej potencjalnymi konsekwencjami na amerykańskiej scenie politycznej.

Amerykański prezydent odłożył na później groźby ataków na irańskie elektrownie. I ogłosił, że toczą się obiecujące rozmowy z Irańczykami na temat zakończenia konfliktu.

Beniamin Netanjahu i Donald Trump – psychologicznie ciekawa relacja. Na zdjęciu obaj politycy w Biał
Plus Minus
Trump miał nigdy nie wybaczyć Netanjahu. W sprawie Iranu szybko mu uległ

Jak Iran zaprzecza słowom Donalda Trumpa? I jakie warunki może postawić Stanom Zjednoczonym? 

Iran zaprzeczył. Kto konkretnie? Rzecznik MSZ oraz przewodniczący parlamentu. Ten drugi, Mohamed Bagher Ghalibaf, zaprzeczył, ponieważ pojawił się w przeciekach do zachodnich mediów jako wybraniec Amerykanów na partnera do rozmów. Wybraniec spośród twardych, czyli najbardziej demonicznych z punktu widzenia USA i Izraela, ludzi reżimu. To były generał Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, bliski współpracownik najwyższych przywódców: zabitego na początku wojny Alego Chameneiego oraz jego syna i następcy Modżtaby Chameneiego.

Ataki na irańskie jednostki Gwardii Rewolucyjnej

Ataki na irańskie jednostki Gwardii Rewolucyjnej

Ghalibaf zapewnienia Trumpa o negocjacjach nazwał fake newsem, który ma na celu m.in. manipulację cenami ropy (bardzo spadły, by po irańskich zaprzeczeniach nieco wzrosnąć). Przy okazji zasugerował Amerykanom, że jeżeli miałoby dojść do negocjacji, to „agresor”, czyli oni wraz z Izraelczykami, musieliby poddać się karze i ogłosić skruchę. Karą – tego już nie stwierdził, ale wcześniej inni ważni z Teheranu to wspominali – ma być odszkodowanie za zniszczenia wojenne. Inne warunki, które się pojawiały, to wycofanie się Amerykanów z Bliskiego Wschodu i zniesienie sankcji. To warunki zaporowe, ale reżim w Teheranie czuje się coraz silniejszy.

Iran ajatollahów jest gotów do długiej walki.

„Zaprzyjaźnione kraje” Iranu przekazują prośby Amerykanów

Ostrożny wcześniej prezydent Masud Pezeszkian wychwalał w poniedziałek „opór i wytrwałość narodu” oraz „gorliwych obrońców ojczyzny”. „Całuję ręce i ramiona żołnierzy!” – napisał Pezeszkian.

Rzecznik MSZ zapewniając, że od wybuchu wojny, 28 lutego, nie było żadnych kontaktów z Amerykanami, dał jednak do zrozumienia, że Amerykanie się do Irańczyków dobijają z prośbą o zakończenie walk. Czynią to poprzez „pewne zaprzyjaźnione kraje”.

Lista tych krajów pojawiła się w kilku zachodnich mediach. Są na niej Turcja, Egipt i Pakistan, a czasem w tle pojawia się jeszcze Katar. 

Kobieta wygląda z okna budynku, który ucierpiał w nalocie na Teheran
Konflikty zbrojne
Godzina próby dla Iranu na razie nie nadejdzie. Donald Trump daje czas Teheranowi
Pakistan jako główny rozgrywający. Czy do Islamabadu przyjedzie lada moment wiceprezydent USA J. D. Vance?

Na głównego gracza wyrasta Pakistan, posiadający broń atomową sąsiad Iranu. Nie objęły go irańskie ataki odwetowe, ma dobre stosunki i z Irańczykami, i z Trumpem (Pakistan to członek założyciel Trumpowej Rady Pokoju), a na dodatek jest strategicznym partnerem Chin. 

Jak podał brytyjski dziennik „The Financial Times”, dowódca wpływowej armii pakistańskiej Asim Munir rozmawiał w niedzielę z prezydentem USA, a premier Shehbaz Sharif dzień później z irańskim prezydentem Pezeszkianem.

Owocem tych rozmów, to już doniesienia innych mediów, w tym tureckich, może być rychłe amerykańsko-irańskie spotkanie w Pakistanie. I to spotkanie na wysokim szczeblu. Z USA oprócz Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy prowadzili negocjacje z Irańczykami jeszcze dwa dni przed rozpoczęciem wojny, miałby się pojawić wiceprezydent J. D. Vance. Kto z Iranu? Ghalibaf, Pezeszkian? To nie jest jasne, na dodatek w nocy pakistańskie MSZ poinformowało turecką agencję Anadolu, że choć amerykańska delegacja może się pojawić w Islamabadzie nawet w ciągu kilkudziesięciu godzin, to Irańczycy nadal nie są gotowi do negocjacji, bo nie ufają USA.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski dla „Rzeczpospolitej”: Pomyślałem, że to ryzykowne, gdy bomby spadły na Teheran

Izrael zaniepokojony wizją zakończenia wojny. Ma nadzieję na zabezpieczenie swoich „żywotnych interesów”

Perspektywą porozumienia amerykańsko-izraelskiego bardzo zaniepokoił się Izrael, co sugeruje, że jest ono realne. Beniamin Netanjahu nawet przyznał, że nie tylko rozmawiał z Trumpem, ale i usłyszał od niego, iż amerykański prezydent wierzy w porozumienie z Iranem. I tu zaczyna się problem – izraelski premier chciałby, aby „zabezpieczało ono (porozumienie) nasze żywotne interesy”.

Teheran
Plus Minus
Jerzy Haszczyński: Trzy przyjaciółki z Teheranu
Reklama
Reklama

Z tym może być trudno. Wydaje się, że irański reżim nie po to przetrwał i pokazał gotowość do dalszego wstrząsania światem, by się zgodzić na realizację planów swojego wielkiego regionalnego wroga. Można się spodziewać, że będzie chciał dać Amerykanom mniej w sprawie swojego programu atomowego i balistycznego, niż obiecywał podczas ostatnich negocjacji w Genewie dwa dni przed wojną (i dostać, gospodarczo, więcej).  

Choć z drugiej strony, jeżeli wojna się zakończy, to jej zwycięzcami ogłoszą się zapewne Trump, Netanjahu i ajatollahowie.

USA 24 marca nie zaatakują jeszcze irańskich elektrowni - wynika z wpisu Trumpa
Konflikty zbrojne
Donald Trump przedłuża ultimatum postawione Iranowi. Twierdzi, że Teheran chce porozumienia
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Kobieta wygląda z okna budynku, który ucierpiał w nalocie na Teheran
Konflikty zbrojne
Godzina próby dla Iranu na razie nie nadejdzie. Donald Trump daje czas Teheranowi
Amerykański bombowiec strategiczny B-52. Czy już wkrótce lotnictwo USA zaatakuje irańskie elektrowni
Konflikty zbrojne
Dziś miał minąć termin ultimatum Donalda Trumpa. Ale nie minie
Iran grozi zaminowaniem całej Zatoki Perskiej
Konflikty zbrojne
Nowa groźba Iranu. Teheran gotów zaminować całą Zatokę Perską
