Ghalibaf zapewnienia Trumpa o negocjacjach nazwał fake newsem, który ma na celu m.in. manipulację cenami ropy (bardzo spadły, by po irańskich zaprzeczeniach nieco wzrosnąć). Przy okazji zasugerował Amerykanom, że jeżeli miałoby dojść do negocjacji, to „agresor”, czyli oni wraz z Izraelczykami, musieliby poddać się karze i ogłosić skruchę. Karą – tego już nie stwierdził, ale wcześniej inni ważni z Teheranu to wspominali – ma być odszkodowanie za zniszczenia wojenne. Inne warunki, które się pojawiały, to wycofanie się Amerykanów z Bliskiego Wschodu i zniesienie sankcji. To warunki zaporowe, ale reżim w Teheranie czuje się coraz silniejszy.

Iran ajatollahów jest gotów do długiej walki.

„Zaprzyjaźnione kraje” Iranu przekazują prośby Amerykanów

Ostrożny wcześniej prezydent Masud Pezeszkian wychwalał w poniedziałek „opór i wytrwałość narodu” oraz „gorliwych obrońców ojczyzny”. „Całuję ręce i ramiona żołnierzy!” – napisał Pezeszkian.

Rzecznik MSZ zapewniając, że od wybuchu wojny, 28 lutego, nie było żadnych kontaktów z Amerykanami, dał jednak do zrozumienia, że Amerykanie się do Irańczyków dobijają z prośbą o zakończenie walk. Czynią to poprzez „pewne zaprzyjaźnione kraje”.

Lista tych krajów pojawiła się w kilku zachodnich mediach. Są na niej Turcja, Egipt i Pakistan, a czasem w tle pojawia się jeszcze Katar.