W rozmowy dotyczące potencjalnych negocjacji mieliby być zaangażowani wysłannicy prezydenta USA – Jared Kushner oraz Steve Witkoff.

Jakie warunki USA chcą postawić Iranowi?

Jak zaznacza portal, ewentualne porozumienie kończące konflikt na Bliskim Wschodzie miałoby obejmować kilka kluczowych kwestii. Wśród nich znajdują się między innymi ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, rozwiązanie problemu irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, a także długoterminowe ustalenia dotyczące programu nuklearnego tego kraju, jego pocisków balistycznych oraz wsparcia dla regionalnych sojuszników.

Z wypowiedzi jednego z amerykańskich urzędników, który rozmawiał z portalem Axios, wynika, że Stany Zjednoczone oczekują od Iranu spełnienia sześciu kluczowych zobowiązań. Wśród nich znajdują się rezygnacja z programu rakietowego na pięć lat, całkowite zaprzestanie wzbogacania uranu oraz likwidacja instalacji nuklearnych w Natanz, Isfahanie i Fordow, które wcześniej były celem bombardowań USA i Izraela.

Dodatkowo Waszyngton domagać ma się także wprowadzenia ścisłego międzynarodowego nadzoru nad technologią wirówek jądrowych służących do wzbogacania uranu, zawarcia regionalnych porozumień o kontroli zbrojeń ograniczających zasięg rakiet do maksymalnie 1000 kilometrów oraz zaprzestania finansowania organizacji takich jak Hezbollah w Libanie, Huti w Jemenie czy Hamas w Strefie Gazy. „Uważamy, że zahamowaliśmy rozwój Iranu” – zaznaczył jeden z przedstawicieli administracji USA, dodając, że jego zdaniem Teheran przystąpi do negocjacji.