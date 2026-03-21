Donald Trump „rozważa” zakończenie wojny z Iranem. Stawia jednak warunek

Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone rozważają „zakończenie” operacji przeciwko Iranowi. Podał jednak warunek, który będą musiały spełnić inne kraje.

Aktualizacja: 21.03.2026 08:55 Publikacja: 21.03.2026 08:50

Donald Trump, Modżtaba Chamenei

Foto: Reuters/Kevin Lamarque, Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (West Asia News Agency)

Bartosz Lewicki

Prezydent USA Donald Trump umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym przekonywał, że Stany Zjednoczone „są bardzo blisko osiągnięcia celów”. „Rozważamy zakończenie naszych szeroko zakrojonych działań militarnych na Bliskim Wschodzie w związku z terrorystycznym reżimem Iranu” – napisał 

Donald Trump ogłasza sukces i stawia warunek

Trump oświadczył, że inne kraje będą musiały strzec Cieśniny Ormuz, blokowanej przez Iran w związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem, zaś Amerykanie będą mogli pomóc, „jeśli zostaną o to poproszeni”. „Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne kraje, które z niej korzystają. USA nie korzystają z niej!” – napisał Trump.

Dodał, że to nie powinno być konieczne, gdy „zagrożenie ze strony Iranu będzie wykorzenione”. Przekonywał, że wówczas zapewnienie kontroli nad Cieśniną Ormuz będzie „łatwą operacją”. 

Wcześniej Donald Trump nazwał państwa NATO „tchórzami” w związku z odmową pomocy Stanom Zjednoczonym w otwarciu Cieśniny Ormuz. Donald Trump przekonywał, że taka operacja wiązałaby się z niskim ryzykiem, a Sojusz Północnoatlantycki bez USA jest „papierowym tygrysem”.

Później w rozmowie z dziennikarzami ponownie wezwał sojuszników – a także Chiny – do pomocy w otwarciu Cieśniny Ormuz, twierdząc, że „będą musieli się trochę zaangażować”, bo Ameryka „nie korzysta” z cieśniny, a operacja jej odblokowania byłaby łatwa. – Nie potrzebujemy jej. Europa jej potrzebuje, Korea, Japonia, Chiny, wiele innych krajów. Więc będą musieli się trochę zaangażować – ocenił Donald Trump.

W czwartek pięć państw Sojuszu – Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia i Włochy – oraz Japonia zadeklarowały gotowość do podjęcia „odpowiednich” działań, by odblokować ruch statków przez cieśninę.

Modżtaba Chamenei: wróg został pokonany

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Modżtaba Chamenei w orędziu w związku z perskim Nowym Rokiem ogłosił, że dzięki „szczególnej jedności”, jaka jego zdaniem pojawiła się wśród Irańczyków, „wróg został pokonany”. 

W przemówieniu, którego treść została opublikowana na kanale Modżtaby Chameneiego w komunikatorze Telegram, podkreślono, że Izrael i USA, które 28 lutego zaczęły wojnę przeciw Iranowi, uległy „złudzeniu”, że jeśli zabiją poprzedniego najwyższego przywódcę kraju, Alego Chameneiego i innych liderów irańskich, Irańczycy ulegną „strachowi i rozpaczy”. Zarzucił izraelskim i amerykańskim władzom chęć „zdominowania, a następnie podzielenia Iranu”.

Chamenei wyraził przekonanie, że w nowym roku jedność Iranu „stanie się trwalsza i silniejsza”, a wrogowie kraju „osłabną i spokornieją”.

Modżtaba Chamenei, który na stanowisku najwyższego przywódcy Iranu zastąpił swego ojca Alego, zabitego 28 lutego w izraelsko-amerykańskim ataku, zadeklarował, że celem władz w Teheranie są jak najlepsze relacje ze wszystkimi państwami regionu.

Od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi, irańska armia kontynuuje ostrzał ważnych obiektów strategicznych, infrastruktury wojskowej i przemysłowej w niemal wszystkich krajach Bliskiego Wschodu. Ponadto regularnie atakuje z powietrza wybrane obiekty w Izraelu.

Zatoka Perska i Cieśnina Ormuz

Foto: PAP

Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
