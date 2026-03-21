Prezydent USA Donald Trump umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym przekonywał, że Stany Zjednoczone „są bardzo blisko osiągnięcia celów”. „Rozważamy zakończenie naszych szeroko zakrojonych działań militarnych na Bliskim Wschodzie w związku z terrorystycznym reżimem Iranu” – napisał

Donald Trump ogłasza sukces i stawia warunek

Trump oświadczył, że inne kraje będą musiały strzec Cieśniny Ormuz, blokowanej przez Iran w związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem, zaś Amerykanie będą mogli pomóc, „jeśli zostaną o to poproszeni”. „Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne kraje, które z niej korzystają. USA nie korzystają z niej!” – napisał Trump.

Dodał, że to nie powinno być konieczne, gdy „zagrożenie ze strony Iranu będzie wykorzenione”. Przekonywał, że wówczas zapewnienie kontroli nad Cieśniną Ormuz będzie „łatwą operacją”.