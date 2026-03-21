Zniszczenia po irańskim ostrzale rakietowym Dimony. W pobliżu miasta, na pustyni Negew, znajduje się Centrum Badań Jądrowych im. Szymona Peresa.
Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi przekazał w sobotę rano, że został poinformowany przez Iran o ataku na kompleks nuklearny w Natanz. Wezwał także do „powściągliwości militarnej, aby uniknąć ryzyka wypadku nuklearnego”. W porannym komunikacie Irańska Organizacja Energii Atomowej zaznaczała, że w wyniku uderzenia nie doszło do radioaktywnego wycieku, a osoby mieszkające w pobliżu obiektu nie są zagrożone.
Położony około 230 km na południe od Teheranu kompleks nuklearny w Natanz jest jednym z głównych ośrodków irańskiego programu jądrowego, służący do wzbogacania uranu. Składa się on z kilku obiektów, w tym podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa.
Przedstawiciel izraelskiej armii, który zapytany został o atak, stwierdził, że „nic mu o tym nie wiadomo”. Dodał też, że nie będzie komentować działań Amerykanów. Izraelski nadawca publiczny Kan podał natomiast, że uderzenie przeprowadziły Stany Zjednoczone przy użyciu bomb penetrujących, nazywanych także „pogromcami bunkrów”.
W odpowiedzi na ataki na irańskie cele Hezbollah ostrzelał północne obszary Izraela, a Iran – południowe – podają media. Kanał 12 informuje, że co najmniej osiem osób zostało rannych w ataku rakietowym w Ma'alot-Tarshiha, mieście na północy Izraela. Według portalu Times of Israel, Hezbollah rozpoczął ostrzał północnych obszarów kraju. W międzyczasie – jak podają irańskie media – Iran zaatakować miał także dronami zbiorniki z paliwem dla samolotów na lotnisku Ben Guriona w Izraelu.
Pojawiają się także doniesienia o eksplozjach w mieście Dimona na południu Izraela. Dziennik „Israel Hayom” podaje, że w okolicy zawalił się budynek, raniąc trzy osoby. Izraelska stacja telewizyjna Kan podaje zaś, że co najmniej 20 osób w mieście zostało rannych. Media zauważają, że zaledwie 13 km od Dimony, na pustyni Negew, znajduje się Centrum Badań Jądrowych im. Szymona Peresa, znane także jako Reaktor Dimona. Jest ono uważane za element niezadeklarowanego izraelskiego programu zbrojeń jądrowych.
Już wcześniej Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził, że zaatakuje ośrodek na pustyni Negew, jeśli Izrael i Stany Zjednoczone będą dążyć do zmiany reżimu w Republice Islamskiej.
Centrum Badań Jądrowych im. Szymona Peresa w pobliżu miasta Dimona to jeden z najważniejszych obiektów nuklearnych Izraela. Podejrzewa się, że kraj wyprodukował w tym kompleksie swoją broń jądrową. Izrael jednak tego nigdy ani nie potwierdził, ani temu nie zaprzeczył.
Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się 28 lutego po tym, jak Donald Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.
Eskalacja trwa już kolejny tydzień. W sobotę Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone rozważają „zakończenie” operacji przeciwko Iranowi. Polityk oświadczył jednak, że inne kraje będą musiały strzec Cieśniny Ormuz, blokowanej przez Iran w związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem, zaś Amerykanie będą mogli pomóc, „jeśli zostaną o to poproszeni”. „Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne kraje, które z niej korzystają. USA nie korzystają z niej!” – napisał Trump w serwisie Truth Social
