Z tego artykułu dowiesz się: Co było celem ataków na irańskie obiekty nuklearne i wojskowe?

Jakie działania odwetowe podjął Iran oraz sprzymierzone z nim grupy?

Jakie strategiczne obiekty nuklearne w regionie są istotne w kontekście opisywanych wydarzeń?

Jakie wydarzenia polityczne doprowadziły do aktualnej eskalacji konfliktu?

Jakie były konsekwencje ataków i reakcje międzynarodowe?

Jakie stanowisko w kwestii zakończenia operacji przedstawiły Stany Zjednoczone?

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi przekazał w sobotę rano, że został poinformowany przez Iran o ataku na kompleks nuklearny w Natanz. Wezwał także do „powściągliwości militarnej, aby uniknąć ryzyka wypadku nuklearnego”. W porannym komunikacie Irańska Organizacja Energii Atomowej zaznaczała, że w wyniku uderzenia nie doszło do radioaktywnego wycieku, a osoby mieszkające w pobliżu obiektu nie są zagrożone.

Zaatakowano kompleks nuklearny w Natanz. Izrael: Nic o tym nie wiemy

Położony około 230 km na południe od Teheranu kompleks nuklearny w Natanz jest jednym z głównych ośrodków irańskiego programu jądrowego, służący do wzbogacania uranu. Składa się on z kilku obiektów, w tym podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa.

Przedstawiciel izraelskiej armii, który zapytany został o atak, stwierdził, że „nic mu o tym nie wiadomo”. Dodał też, że nie będzie komentować działań Amerykanów. Izraelski nadawca publiczny Kan podał natomiast, że uderzenie przeprowadziły Stany Zjednoczone przy użyciu bomb penetrujących, nazywanych także „pogromcami bunkrów”.