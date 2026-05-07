Wyroki w sprawach obu byłych szefów resortu obrony Chin osobno wydał w czwartek chiński sąd wojskowy. Obaj oskarżeni zostali dożywotnio pozbawieni praw politycznych, zasądzono także konfiskatę ich całych majątków osobistych.

Wei Fenghe, minister obrony Chin w latach 2018-2023 i były członek Rady Państwa ChRL został skazany za przyjmowanie łapówek, zaś jego następca, Li Shangfu, najkrócej urzędujący minister obrony Chin, został skazany za przyjmowanie i dawanie łapówek.

Chiny. Dwaj byli ministrowie obrony skazani na karę śmierci w zawieszeniu

Wei i Li należeli w przeszłości do Centralnej Komisji Wojskowej, która sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, obaj mieli stopień generała, ale stracili go po tym, jak przedstawiono im zarzuty.

W Chinach minister obrony jest przedstawicielem chińskich sił zbrojnych w kontaktach z mediami i kierownictwem sił zbrojnych innych państw, nie ma jednak wiele do powiedzenia w kwestii polityki obronnej czy zarządzania siłami zbrojnymi – te zadania przypadają Centralnej Komisji Wojskowej, na czele której stoi prezydent kraju Xi Jinping.

W Chinach kara śmierci w zawieszeniu jest co do zasady zamieniana na dożywotnie pozbawienie wolności, o ile w okresie zawieszenia skazany nie dopuści się przestępstwa. Xinhua zaznaczyła, że po upływie dwóch lat skazanym ministrom wykonania kary śmierci zostanie zamienione na dożywocie bez możliwości ubiegania się o złagodzenie wyroku lub zwolnienie warunkowe.

Struktura władzy w Chinach Foto: PAP

Czystki w chińskiej armii

Agencja Reutera zaznaczyła, że siły zbrojne to jedno z głównych pól szeroko zakrojonej kampanii antykorupcyjnej, wdrożonej przez Xi Jinpinga po objęciu przez niego władzy w 2012 r. W 2023 r. czystki objęły elitarne Wojska Rakietowe, które nadzorują arsenał jądrowy kraju.

Na początku 2026 r. śledztwem w związku z „podejrzeniem poważnych naruszeń dyscypliny i prawa” (co w Chinach najczęściej oznacza podejrzenie korupcji i nadużycia władzy) objęty został gen. Zhang Youxia, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej, uważany za drugą najważniejszą osobę w strukturze dowodzenia nad chińskimi siłami zbrojnymi. Gen. Zhang był członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin. Spośród siedmiu członków Centralnej Komisji Wojskowej zarzutów nie usłyszało tylko dwóch, w tym sam Xi.

Wcześniej Xinhua informowała, że gen. Li Shangfu był podejrzany o przyjmowanie „ogromnych sum pieniędzy” w postaci łapówek, a także o wręczanie korzyści majątkowych. Według śledczych, były już minister „nie wywiązywał się ze swych obowiązków politycznych” oraz „dążył do uzyskania osobistych korzyści”.

Z kolei dochodzenie wszczęte w 2023 r. wykazało, że gen. Wei przyjmował „ogromne kwoty pieniędzy i kosztowności” tytułem łapówek oraz „pomagał innym w osiąganiu nieuprawnionych korzyści”. Chińska agencja pisała, że działania Wei miały wyjątkowo poważny charakter i przyniosły znaczące straty.

Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych ocenił, że czystki w chińskim wojsku wywołują poważne luki w strukturze dowodzenia i prawdopodobnie osłabiły gotowość bojową dynamicznie modernizowanych sił zbrojnych tego kraju.