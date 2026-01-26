Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób koncentracja władzy przez Xi Jinpinga wpływa na chińską armię?

Co oznacza dla chińskiej polityki śledztwo przeciwko gen. Zhangowi?

Jakie mogą być motywy stojące za czystkami w chińskiej armii?

Objęcie śledztwem gen. Zhanga oznacza, że czystki w chińskiej armii i strukturach władzy, związane z walką, jaką Xi Jinping prowadzi z korupcją, dotarły do kręgu najbliższych współpracowników przywódcy Chin. Jest to sygnał – jak zauważa Reuters – że nawet bliskie stosunki z Xi nie chronią przed zarzutami.

Nikt w kierownictwie Chin nie jest dziś bezpieczny?

Jednocześnie objęcie śledztwem gen. Zhanga, który był również członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin, oznacza, że Xi skoncentruje jeszcze więcej władzy w swoich rękach – spośród siedmiu członków Centralnej Komisji Wojskowej zarzutów nie usłyszało tylko dwóch, w tym sam Xi, który kieruje tym organem. Od momentu dojścia do władzy Xi w walce z korupcją koncentruje się w dużej mierze na strukturach chińskiej armii. W ostatnich latach oskarżeni o korupcję zostali dwaj byli ministrowie obrony Chin.

– Usunięcie Zhanga oznacza, że naprawdę nikt w kierownictwie (Chin) nie jest dziś bezpieczny – mówi Jonathan Czin z waszyngtońskiego think tanku Brookings Institution. Cytowany przez agencję Reutera Czin nazywa śledztwo ws. Zhanga „zadziwiającym”. Czin był w przeszłości analitykiem ds. Chin w CIA, a w latach 2021-2023 pełnił rolę dyrektora ds. Chin w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA.