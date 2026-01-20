Aktualizacja: 20.01.2026 05:25 Publikacja: 20.01.2026 04:40
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Cały świat boi się Ameryki. Przecież nigdy nie była tak groźna. Już świat zapomniał, jak jeszcze niedawno poczciwy dziadek Biden z podwiniętym ogonem uciekał z Afganistanu, a tu Trump dzielnie ratuje Izrael (przy okazji swego kumpla Netanjahu) i miażdży Gazę (zupełnie nie obchodzi go los zmiażdżonych).
Ostatnio bez jednego wystrzału porwał i postawił przed amerykańskim sądem wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro (chociaż złośliwi twierdzą, że ochrona została przekupiona i nie było do kogo strzelać). Wkrótce podbije Grenlandię, której – jak sam powiada – bronią dwa psie zaprzęgi. W międzyczasie zmieni na Kubie wnuka Fidela Castro na prawnuka Fulgencio Batisty albo kogoś podobnego, nie wiadomo tylko na kogo zmieni obecną Panią Prezydent Meksyku, chyba na szefa któregoś z gangów narkotykowych, bo ich tam nie brak.
Czytaj więcej
Zapowiedź Donalda Trumpa nałożenia karnych ceł na 8 krajów europejskich i powiązanie jej ze spraw...
Kanada zostanie 51. stanem USA, chociaż obszarowo wystarczyłaby na kilka stanów, ale Trump o tym nie wie, bo z rzeczy kanadyjskich zna tylko wodospad Niagara położony akurat na granicy. Podobnie Ukraina zostanie znowu częścią Rosji, chociaż Trump wciąż udaje, że popiera jej wolność. Wierzą w to już tylko najbardziej prostoduszni, jak przywódczyni wenezuelskiej opozycji – którą niedawno podjął Trump w Białym Domu obiadem i porcją frazesów, a ona ofiarowała mu swój medal noblowski. Tymczasem Trump doskonale współpracuje z zastępczynią Maduro, równie skompromitowaną jak jej były szef, ale dziś grzecznie wysyłającą ropę gdzie należy; wszak jego poprzednicy w Białym Domu współpracowali z kolejnymi przedstawicielami Somozów, Trujillów i innych latynoskich dynastii dyktatorskich.
Czytaj więcej
Interwencja Donalda Trumpa w Wenezueli stoi w sprzeczności z jego własną autoprezentacją jako goł...
Nosi Trump czapeczkę z napisem Make America Great Again. Tymczasem napis powinien wyglądać jak w tytule, bo cokolwiek Ameryka robi ostatnio w imię swojej wielkości, służy Chinom. Przede wszystkim unicestwienie NATO przez odstąpienie od wspierania Ukrainy i osamotnienie Europy, która Rosji się boi. Gdy Ameryka sięgnie po Grenlandię, należącą do jednego z państw NATO, sojusz niesławnie upadnie. Dalej, przez rezygnację z przywództwa wolnego świata. Ostatnimi naiwniakami, którzy wierzą w wolność są demonstranci wciąż ginący na ulicach Teheranu. Trump właśnie ich porzucił w zamian za niewiążącą obiecankę tyrana. Chiny mogą brać Tajwan jak swój. Czy przewodniczący Xi Jinping o tym wie? Chyba tak, bo siedzi cicho i czeka na swoje. Czy Trump jest zakamuflowanym Chińczykiem, albo chińskim agentem? Chyba nie, to po prostu głupota
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jedyną kwestią, w której Grzegorz Braun rzeczywiście reprezentuje coś dotąd niewidzianego, jest otwarty antysemi...
Ponad ćwierć wieku po rozpoczęciu negocjacji Unia Europejska i Mercosur dokonały historycznego aktu: podpisały u...
Przystąpienie Ukrainy do UE jest jedynym możliwym scenariuszem, który pozwoliłby Ukraińcom ogłosić sukces w wojn...
Wynik starcia premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim zadecyduje, kto za dwa lata zacznie sprawow...
W obliczu wzrostu ekstremizmu politycznego Mercosur i Unia Europejska dowodzą w praktyce, że wielostronna współp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas