„Z przykrością obserwuję proces suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości. Efekty widać – w sondażach 10 punktów procentowych mniej niż w 2023 r. Teraz ich akcja przeciwko Ryszardowi Terleckiemu. Co jeszcze bardziej szokujące, skoordynowany atak na R. Terleckiego Terleckiego przeprowadzany przez niektórych wiceprezesów PiS, którzy jak widać nie dorośli do funkcji, która polega na łączeniu środowiska, a nie jego dzieleniu” – napisał w piątek w serwisie X Müller.

Incydent z udziałem Sebastiana Kalety i Ryszarda Terleckiego doprowadził do wewnętrznego sporu w PiS

Był to komentarz do sporu, jaki wybuchł w PiS wokół incydentu z udziałem posła PiS, w przeszłości polityka Suwerennej/Solidarnej Polski Sebastiana Kalety i byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Terlecki był pytany przez TVN24 w Sejmie, czy Zbigniewowi Ziobrze, w związku z jego nieobecnością w kraju, należy obniżyć wynagrodzenie poselskie. Gdy Terlecki zaczął odpowiadać, wówczas Kaleta zwrócił mu uwagę, by nie zabierał głosu na ten temat. „Gówniarzeria” – skomentował cały incydent Terlecki. Cała sprawa wywołała falę komentarzy polityków PiS w serwisie X – część, zwłaszcza byli politycy Suwerennej/Solidarnej Polski oraz przedstawiciele partyjnej frakcji określanej jako "maślarze", krytykowała Terleckiego, inna część, przede wszystkim politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, frakcja tzw. harcerzy, atakowała Kaletę.

Piotr Müller tłumaczy, że „suwpolizacja PiS” dotyczy sporów programowych

Czym jest „suwpolizacja PiS”? – Ja mogę to w skrócie powiedzieć w ten sposób, nie zachęcając do tego, by jakaś ostrzejsza debata na ten temat się odbywała. PiS, gdy było tworzone, gdy budowało swój program, miało określony program i część tego programu ulega pewnej dyskusji w tej chwili – odparł były rzecznik rządu.

– Ja wolałbym, abyśmy zostali przy rdzeniu programu PiS, jako partia eurorealistyczna, krytyczna wobec tego, co się dzieje w UE, ale jednocześnie chcąca być członkiem UE i elementem szeroko rozumianego Zachodu, w klasycznym, dobrym tego słowa znaczeniu – dodał.