Izraelska policja podała, że na miejscu pracują pirotechnicy i saperzy. Z kolei rzecznik straży pożarnej i ratunkowej, cytowany przez Jerusalem Post poinformował, że w dzielnicy żydowskiej Starego Miasta w Jerozolimie odnotowano wypadek i że na miejscu są służby ratunkowe.

Reklama Reklama

Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych przez izraelskie służby w serwisach społecznościowych widać dym unoszący się nad Starym Miastem w pobliżu kompleksu Al-Aksa, który od początku wojny z Iranem pozostaje zamknięty dla wiernych.

Do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ranna, doszło w dniu muzułmańskiego święta Id al-Fitr kończącego miesiąc postu – ramadan. W piątek w Jerozolimie kilkakrotnie uruchamiano syreny alarmowe ostrzegające przed nadlatującymi pociskami.