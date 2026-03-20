Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Fragmenty irańskiego pocisku uderzyły ok. 400 m od Ściany Płaczu w Jerozolimie

Od północy do wczesnego wieczora w piątek Iran wystrzelił w kierunku Izraela osiem salw pocisków balistycznych. Fragmenty jednego z przechwyconych pocisków uderzyły w Stare Miasto w Jerozolimie, około 400 metrów od Ściany Płaczu i kompleksu meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym – podaje „Times of Israel”.

Aktualizacja: 20.03.2026 18:25 Publikacja: 20.03.2026 18:00

Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia w Jerozolimie

Foto: Reuters/Ammar Awad

Bartosz Lewicki

Izraelska policja podała, że na miejscu pracują pirotechnicy i saperzy. Z kolei rzecznik straży pożarnej i ratunkowej, cytowany przez Jerusalem Post poinformował, że w dzielnicy żydowskiej Starego Miasta w Jerozolimie odnotowano wypadek i że na miejscu są służby ratunkowe.

Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych przez izraelskie służby w serwisach społecznościowych widać dym unoszący się nad Starym Miastem w pobliżu kompleksu Al-Aksa, który od początku wojny z Iranem pozostaje zamknięty dla wiernych.

Do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ranna, doszło w dniu muzułmańskiego święta Id al-Fitr kończącego miesiąc postu – ramadan. W piątek w Jerozolimie kilkakrotnie uruchamiano syreny alarmowe ostrzegające przed nadlatującymi pociskami. 

Reklama
Reklama
Odłamki przechwyconych pocisków uderzyły w około 8-10 lokalizacji w mieście Rechowot w Dystrykcie Centralnym w Izraelu, gdzie wybuchł pożar. Ranni zostali mężczyzna i kobieta, oboje w wieku ok. 70 lat.  Izraelska Straż Pożarna i Ratunkowa poinformowała, że ​​kolejny odłamek spadł podczas późniejszego ostrzału rakietowego, powodując dalsze szkody w kolejnym mieszkaniu w Rechowot.

Według podanych w piątek danych izraelskiego Ministerstwa Zdrowia łączna liczba hospitalizacji będących bezpośrednim lub pośrednim skutkiem wojny w Iranie wyniosła 4099. Resort nie podał przyczyn obrażeń; przyjmuje się, że część z nich powstała najprawdopodobniej w wyniku pośpiesznych prób dotarcia do schronów, a nie bezpośrednio w wyniku irańskiego ataku rakietowego lub ostrzału rakietowego z Libanu.

Iran od 28 lutego prowadzi naloty na Izrael i państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte tego dnia ataki USA i Izraela.

Ściana Płaczu w Jerozolimie

Ściana Płaczu to fragment zachodniego muru Wzgórza Świątynnego, na którym znajdują się również meczet Al-Aksa oraz dominująca w panoramie Jerozolimy Kopuła na Skale z charakterystycznym złotym dachem. W tradycji islamskiej miejsce to wiązane jest z wniebowstąpieniem proroka Mahometa.

Foto: Infografika PAP

Reklama
Reklama


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Szczątki irańskiego drona Shahed 131/136, prezentowane na wystawie w Kijowie
Konflikty zbrojne
Ukraina wysyła swoje jednostki na Bliski Wschód
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Izrael eliminuje władze Iranu. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami
Konflikty zbrojne
Izrael eliminuje władze Iranu. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Wojna z Iranem podniosła ceny benzyny. Jak odczuwają to Amerykanie? Wyniki sondażu
Płonąca rafineria w Hajfie
Konflikty zbrojne
Nie żyje Mohammad Naini, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama