Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia w Jerozolimie
Izraelska policja podała, że na miejscu pracują pirotechnicy i saperzy. Z kolei rzecznik straży pożarnej i ratunkowej, cytowany przez Jerusalem Post poinformował, że w dzielnicy żydowskiej Starego Miasta w Jerozolimie odnotowano wypadek i że na miejscu są służby ratunkowe.
Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych przez izraelskie służby w serwisach społecznościowych widać dym unoszący się nad Starym Miastem w pobliżu kompleksu Al-Aksa, który od początku wojny z Iranem pozostaje zamknięty dla wiernych.
Do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ranna, doszło w dniu muzułmańskiego święta Id al-Fitr kończącego miesiąc postu – ramadan. W piątek w Jerozolimie kilkakrotnie uruchamiano syreny alarmowe ostrzegające przed nadlatującymi pociskami.
Odłamki przechwyconych pocisków uderzyły w około 8-10 lokalizacji w mieście Rechowot w Dystrykcie Centralnym w Izraelu, gdzie wybuchł pożar. Ranni zostali mężczyzna i kobieta, oboje w wieku ok. 70 lat. Izraelska Straż Pożarna i Ratunkowa poinformowała, że kolejny odłamek spadł podczas późniejszego ostrzału rakietowego, powodując dalsze szkody w kolejnym mieszkaniu w Rechowot.
Według podanych w piątek danych izraelskiego Ministerstwa Zdrowia łączna liczba hospitalizacji będących bezpośrednim lub pośrednim skutkiem wojny w Iranie wyniosła 4099. Resort nie podał przyczyn obrażeń; przyjmuje się, że część z nich powstała najprawdopodobniej w wyniku pośpiesznych prób dotarcia do schronów, a nie bezpośrednio w wyniku irańskiego ataku rakietowego lub ostrzału rakietowego z Libanu.
Iran od 28 lutego prowadzi naloty na Izrael i państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte tego dnia ataki USA i Izraela.
Ściana Płaczu to fragment zachodniego muru Wzgórza Świątynnego, na którym znajdują się również meczet Al-Aksa oraz dominująca w panoramie Jerozolimy Kopuła na Skale z charakterystycznym złotym dachem. W tradycji islamskiej miejsce to wiązane jest z wniebowstąpieniem proroka Mahometa.
Wzgórze Świątynne w Jerozolimie
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas