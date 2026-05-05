Wołodymyr Zełenski
Po spotkaniu z królem Bahrajnu, Hamadem ibn Isą Al Chalifą, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował temu krajowi umowę, która mogłaby go wzmocnić w walce z irańskimi atakami. Chodzi o współpracę dronową.
Prezydent Wołodymyr Zełenski – który w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odwiedził kilka państw Bliskiego Wschodu, w tym m.in. Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Syrię i teraz Bahrajn – opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że ostatni z tych krajów może otrzymać od Ukrainy wsparcie w postaci współpracy związanej z dronami.
„Dobra i owocna rozmowa z królem Królestwa Bahrajnu, Jego Wysokością Hamadem ibn Isą Al Chalifą. Dziś podczas naszego spotkania omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Zatoki, a także kluczowe wyzwania i możliwości w zakresie bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o uderzeniach ze strony Iranu przeciwko Bahrajnowi i innym krajom, a także o sytuacji w rejonie cieśniny Ormuz” – czytamy we wpisie Zełenskiego opublikowanym na Facebooku.
Jak zauważył prezydent Ukrainy, „praktycznie każdego dnia jego kraj również doświadcza podobnych ataków terrorystycznych”. „Nasi ludzie mają odpowiednie doświadczenie w zakresie obrony na pełną skalę. Ukraina jest gotowa dzielić się z Bahrajnem takim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i pomagać we wzmacnianiu ochrony życia. Zaproponowałem zawarcie porozumienia „Drone Deal” oraz rozszerzenie współpracy z Bahrajnem; uzgodniliśmy, że nasze zespoły opracują szczegóły” – wskazał Zełenski. „Poruszyliśmy również kwestię wzajemnego otwarcia ambasad w naszych krajach. Nasza współpraca ma znaczący potencjał w wielu obszarach i z pewnością powinniśmy go w pełni wykorzystać” – dodał.
W kolejnym wpisie Zełenski zaznaczył również, że „Ukraina wnosi swój wkład w stabilizację i budowanie bezpieczeństwa” w regionie. „Wyznaczyłem zadania dla naszego zespołu dyplomatycznego dotyczące współpracy dwustronnej z krajami Zatoki oraz z regionem jako całością. Przygotowujemy nowe decyzje i będziemy rozwijać nasze partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa” – czytamy. „Dziś zaproponowaliśmy odpowiednie kierunki współpracy Bahrajnowi, a zespoły naszych państw opracują szczegóły. Monitorujemy także realizację wcześniejszych ustaleń z krajami regionu, opierając się na zasadzie wzajemności współpracy. Zapewniamy niezbędne wzmocnienie Ukrainy, współpracując z partnerami” – podkreślił prezydent Ukrainy.
To nie pierwszy raz, kiedy Wołodymyr Zełenski informuje, że Ukraina rozpoczęła współpracę z państwami tej części świata, dzieląc się z nimi doświadczeniem w walce z irańskimi dronami.
Na początku kwietnia prezydent Ukrainy przekazał, że personel wojskowy jego kraju brał udział w strącaniu irańskich dronów kamikadze Shahed nad kilkoma bliskowschodnimi państwami w czasie wojny USA i Izraela z Iranem.
Ukraina ma doświadczenia w zwalczaniu dronów Shahed, bo Rosjanie wykorzystują je – a także rosyjską wersję tego drona (Gerań) – w atakach powietrznych na Ukrainę od jesieni 2022 r.
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego. Po nalotach USA i Izraela na Iran Teheran odpowiedział atakami na Izrael i państwa regionu Zatoki Perskiej.
