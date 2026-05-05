Nowy portal Info-kierowca.pl umożliwia załatwienie praktycznie wszystkich spraw związanych z uzyskaniem prawa jazdy w Polsce. Co istotne, narzędzie przygotowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych jest bezpłatne. Pozwala zapisać się na egzamin państwowy na prawo jazdy po zakończeniu szkolenia w wybranym ośrodku szkolenia kierowców. Możliwy jest zapis na egzamin teoretyczny, praktyczny lub łączony (teoretyczny i praktyczny tego samego dnia). Usługa pozwala także zapisać się na test kwalifikacyjny dla kierowców zawodowych w celu uzyskania karty kwalifikacji kierowcy.

Za pośrednictwem nowego portalu można złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub w przypadku ubiegania się o nową kategorię. Można również złożyć wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy, wymianę Karty Kwalifikacji Kierowcy lub wymianę zagranicznej Karty Kwalifikacji Kierowcy.

Jednocześnie portal umożliwia sprawdzenie na jakim etapie jest: sprawa uzyskania prawa jazdy, sprawa uzyskania Karty Kwalifikacji Kierowcy, szkolenie kandydata na kierowcę PKK czy szkolenie kierowcy PKZ.

Który instruktor ma najlepszą zdawalność w moim mieście? Teraz można to sprawdzić

Zupełną nowością jest możliwość sprawdzenia ośrodka nauki jazdy i instruktora przed rozpoczęciem szkolenia w celu weryfikacji, który ośrodek z danego regionu najlepiej przygotowuje kandydatów do egzaminu na prawo jazdy. Na podstawie określonego zapytania usługa prezentuje statystyki zdawalności z podziałem na poszczególne OSK/instruktorów.

Portal brd24.pl zwraca jednak uwagę na pewien mankament. Otóż, żeby sprawdzić instruktora, trzeba znać jego numer ewidencyjny. Nie ma możliwości przeszukania bazy po nazwisku. Jednak w każdym OSK można dowiedzieć się dzięki temu numerowi, jaki to instruktor. Na liście nie ma też wszystkich OSK w Polsce. Usługa uwzględnia bowiem tylko te ośrodki szkolenia kierowców, w których w ciągu ostatnich 24 miesięcy do egzaminu na prawo jazdy podeszło co najmniej 100 kursantów.

Koniec z botami do rezerwacji terminów w WORD-ach

Nowy portal ma też ukrócić działalność zewnętrznych aplikacji, które za pomocą botów rezerwują terminy egzaminów w WORD-ach, a następnie odsprzedają je kandydatom. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych informuje, że „usługa będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy są w stanie cyfrowo zweryfikować swoją tożsamość, co pozwoli na równy i uczciwy dostęp do terminów”. Na czym w praktyce będzie polegała weryfikacja tożsamości? Otóż, aby zarezerwować termin egzaminu trzeba będzie zalogować się w portalu e-usług poprzez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel.