We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Przypomnijmy, iż głębokie zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców zapowiedział pod koniec marca minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak czytamy w opublikowanym dokumencie, głównym celem nowelizacji jest „uproszczenie zasad egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez położenie większego nacisku na weryfikację umiejętności kluczowych z punktu widzenia praktyki prowadzenia pojazdu, co w konsekwencji przyczyni się do lepszego przygotowania przyszłych uczestników ruchu do rzeczywistych, często dynamicznych i nieprzewidywalnych sytuacji na drodze”.

Koniec z uczeniem się pytań „na pamięć”

Jak podkreślono, kluczowe znaczenie ma ograniczenie liczby pytań do zakresu najistotniejszego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Resort infrastruktury powołuje się na rozwiązania stosowane w wielu państwach Unii Europejskiej, w tym w modelu szwedzkim, który – jak wskazano – opiera się na bardziej selektywnym, przejrzystym i praktycznie ukierunkowanym zestawie pytań egzaminacyjnych.

To nie wszystko. MI chce, aby pytania egzaminacyjne były powiązane z rzeczywistymi zagrożeniami występującymi w ruchu drogowym oraz z danymi dotyczącymi wypadków. Jednocześnie, jak zaznaczono, utrzymujące się zjawisko pamięciowego opanowywania testów egzaminacyjnych pozostaje w sprzeczności z celem egzaminu określonym w ustawie, którym jest rzetelna ocena rzeczywistych kompetencji kierowców. „Proponowane zmiany, inspirowane sprawdzonymi rozwiązaniami skandynawskimi, zmierzają do odejścia od mechanicznego przyswajania pytań na rzecz kształtowania umiejętności analizy sytuacji drogowych i podejmowania właściwych decyzji w praktyce” – podkreślono w założeniach.

Projekt ma też uwzględniać postępujący w motoryzacji rozwój technologiczny poprzez „wprowadzenie elementów szkolenia odnoszących się do korzystania z systemów wspomagających kierowcę, ze szczególnym uwzględnieniem ich ograniczeń oraz zasad bezpiecznego użytkowania”.

Egzaminy na kategorię B i B1 bez placu manewrowego

Projekt przewiduje zmianę modelu egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1 poprzez odejście od obligatoryjnego sprawdzania umiejętności na placu manewrowym. W jego miejsce wprowadzone ma zostać rozwiązanie polegające na kompleksowej ocenie umiejętności kierującego w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego, obejmującej również wykonywanie manewrów. Jednocześnie projekt zakłada zachowanie placu manewrowego jako elementu procesu szkolenia kandydatów na kierowców.

Oto lista zmian, jakie w egzaminowaniu i szkoleniu kierowców planuje Ministerstwo Infrastruktury:

zniesienie Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych i przekazanie jej zadań do wyspecjalizowanej jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu, w której zostanie utworzone Centrum Egzaminowania

powołanie Rady Konsultacyjnej, przy Centrum Egzaminowania, jako społecznego organu doradczego, skupiającego przedstawicieli różnych środowisk związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców oraz z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego,

powierzenie opracowania i weryfikacji pytań egzaminacyjnych ekspertom zatrudnionym w Centrum Egzaminowania, a następnie ich opiniowania przez członków Rady Konsultacyjnej,

stworzenie systemu teleinformatycznego, w którym będą opracowywane i weryfikowane pytania egzaminacyjne w ramach prac Centrum Egzaminacyjnego oraz eksportowane na salę egzaminacyjną wraz z algorytmem losowania tych pytań na egzaminie państwowym,

reforma egzaminu teoretycznego poprzez ograniczenie liczby pytań egzaminacyjnych oraz określenie standardów ich opracowywania,

wprowadzenie centralnego i dynamicznego systemu zarządzania bazą pytań egzaminacyjnych, umożliwiającego ich bieżące dostosowywanie do zmian prawnych i realiów ruchu drogowego,

określenie mechanizmów testowania nowych pytań egzaminacyjnych,

wprowadzenie cyklicznej analizy jakości pytań egzaminacyjnych, ich poziomu trudności i wskaźników zdawalności w zakresie poszczególnych pytań,

systematyczna eliminacja pytań nieaktualnych, nieadekwatnych lub mogących prowadzić do błędnej oceny kompetencji osób egzaminowanych,

likwidacja egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B i B1, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości korzystania z placu w procesie szkolenia,

oparcie egzaminu praktycznego na rzeczywistym uczestnictwie osoby egzaminowanej w ruchu drogowym,

zwiększenie transparentności procesu szkolenia kandydatów na kierowców.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w drugim kwartale tego roku.