Zmiany mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie liczby wypadków drogowych - przekonuje Ministerstwo Infrastruktury.
We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Przypomnijmy, iż głębokie zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców zapowiedział pod koniec marca minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Jak czytamy w opublikowanym dokumencie, głównym celem nowelizacji jest „uproszczenie zasad egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez położenie większego nacisku na weryfikację umiejętności kluczowych z punktu widzenia praktyki prowadzenia pojazdu, co w konsekwencji przyczyni się do lepszego przygotowania przyszłych uczestników ruchu do rzeczywistych, często dynamicznych i nieprzewidywalnych sytuacji na drodze”.
Jak podkreślono, kluczowe znaczenie ma ograniczenie liczby pytań do zakresu najistotniejszego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Resort infrastruktury powołuje się na rozwiązania stosowane w wielu państwach Unii Europejskiej, w tym w modelu szwedzkim, który – jak wskazano – opiera się na bardziej selektywnym, przejrzystym i praktycznie ukierunkowanym zestawie pytań egzaminacyjnych.
Czytaj więcej
Zdający na prawo jazdy po trzech nieudanych podejściach musiałby wrócić na kilka lekcji do instruktora i zdać ponownie egzamin wewnętrzny.
To nie wszystko. MI chce, aby pytania egzaminacyjne były powiązane z rzeczywistymi zagrożeniami występującymi w ruchu drogowym oraz z danymi dotyczącymi wypadków. Jednocześnie, jak zaznaczono, utrzymujące się zjawisko pamięciowego opanowywania testów egzaminacyjnych pozostaje w sprzeczności z celem egzaminu określonym w ustawie, którym jest rzetelna ocena rzeczywistych kompetencji kierowców. „Proponowane zmiany, inspirowane sprawdzonymi rozwiązaniami skandynawskimi, zmierzają do odejścia od mechanicznego przyswajania pytań na rzecz kształtowania umiejętności analizy sytuacji drogowych i podejmowania właściwych decyzji w praktyce” – podkreślono w założeniach.
Projekt ma też uwzględniać postępujący w motoryzacji rozwój technologiczny poprzez „wprowadzenie elementów szkolenia odnoszących się do korzystania z systemów wspomagających kierowcę, ze szczególnym uwzględnieniem ich ograniczeń oraz zasad bezpiecznego użytkowania”.
Projekt przewiduje zmianę modelu egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1 poprzez odejście od obligatoryjnego sprawdzania umiejętności na placu manewrowym. W jego miejsce wprowadzone ma zostać rozwiązanie polegające na kompleksowej ocenie umiejętności kierującego w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego, obejmującej również wykonywanie manewrów. Jednocześnie projekt zakłada zachowanie placu manewrowego jako elementu procesu szkolenia kandydatów na kierowców.
Czytaj więcej
Nie będzie egzaminu na prawo jazdy kategorii B na placu manewrowym - taką rewolucyjną zmianę zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Oto lista zmian, jakie w egzaminowaniu i szkoleniu kierowców planuje Ministerstwo Infrastruktury:
Czytaj więcej
Dzisiaj egzamin na prawo jazdy to taśma produkcyjna Forda, gdzie majster sprawdza czy podkładka jest dobra, nakrętka i śrubka się zgadzają.
Projekt ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w drugim kwartale tego roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas