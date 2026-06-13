Ogólnoeuropejska operacja "Alcohol & Drugs" jest prowadzona cyklicznie przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

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Akcja policji „Alkohol i narkotyki”. Zacznie się 15 czerwca

Operacja "Alcohol & Drugs" prowadzona w ramach ogólnoeuropejskich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego odbędzie się w dniach 15-21 czerwca.

Dodatkowo 19 czerwca zaplanowano 24-godzinny „Alcohol & Drugs Marathon”. W ramach działań prewencyjnych prowadzone będą testy trzeźwości i kontrole na obecność narkotyków.

Jak wyjaśnia ROADPOL, podczas tzw. maratonów kontrole mają bardziej prewencyjny charakter.

„Obywatele mogą zgłaszać własne propozycje miejsc, w których należy sprawdzać prędkość oraz trzeźwość kierowców. Dzięki silnej kampanii medialnej jesteśmy w stanie sprawić, że ponad 90 proc. kierowców przestrzega limitów prędkości i nie przekracza dopuszczalnych norm alkoholu” – czytamy na stronie organizacji.

Kolejną taką akcję zaplanowano w dniach 14–20 grudnia 2026 r.

Czym jest ROADPOL? Wspólne działania służb

ROADPOL jest Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego zrzeszającą służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Ma temu służyć m.in. koordynacja działań prowadzonych na terenie Europy.

„Polska Policja jest członkiem stowarzyszenia policji ru­chu drogowego w Europie ROADPOL (European Road Policing Network), którego głównym celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogo­wego, nauka oraz wzmacnianie współpracy transgranicz­nej. Pod patronatem ROADPOL-u są organizowane ope­racje kontrolne – m.in. „Speed”, „Truck&Bus”, oraz działania „Road­pol Safety Days”, w których biorą udział także polscy poli­cjanci ruchu drogowego” – informuje Komenda Główna Policji.

Akcje pod hasłem „Alkohol i narkotyki” były już prowadzone na polskich drogach.

Kontrole trzeźwości na drogach. Dane policji

W 2025 r. policjanci przeprowadzili prawie 18 mln badań na zawartość alkoholu w organizmie. Zatrzymano ponad 95 tys. nietrzeźwych kierowców – to więcej o niemal 3 tys. niż rok wcześniej.

W ubiegłym roku kierowcy pod wpływem alkoholu doprowadzili do 1 141 wypadków, w których zginęły 124 osoby, 1 439 osób zostało rannych.