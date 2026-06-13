Już wcześniejsze badania wykazały związek między zabawą na świeżym powietrzu a zdrowiem psychicznym dzieci. Jednak dopiero badanie przeprowadzone pod kierownictwem naukowców z University of Exeter jest pierwszym, w którym przeanalizowano, w jaki sposób zabawa na świeżym powietrzu we wczesnym dzieciństwie wpływa na zdrowie psychiczne dzieci w dłuższej perspektywie.

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Wpływ zabawy na świeżym powietrzu na zdrowie psychiczne. Przeanalizowane dane o tysiącach dzieci

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 4 151 dzieci, pochodzące ze zbioru danych kohortowych projektu „Growing Up in Scotland” („Dorastanie w Szkocji”). Przyjrzeli się im pod kątem objawów zaburzeń psychicznych występujących u dzieci w wieku czterech, pięciu, sześciu i ośmiu lat. Analiza objęła objawy eksternalizacyjne – czyli problematyczne zachowania, takie jak agresja, impulsywność i nadpobudliwość – oraz objawy internalizacyjne, takie jak lęk i depresja.

Aby wyodrębnić wpływ zabawy na świeżym powietrzu na zdrowie psychiczne, naukowcy uwzględnili szereg innych powiązanych zmiennych, w tym płeć dziecka, pochodzenie etniczne, poziom wykształcenia osób mieszkających z dzieckiem w gospodarstwie domowym, liczbę schorzeń fizycznych, na które cierpi dziecko, status zawodowy rodziców oraz to, czy rodzina miała dostęp do parku w odległości nie większej niż dziesięć minut od domu lub dostęp do ogrodu.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of Child Psychology and Psychiatry”.

Zabawa na świeżym powietrzu w wieku przedszkolnym i jej wpływ na późniejsze zdrowie psychiczne

Najnowsze odkrycia sugerują, że im częściej dzieci w wieku przedszkolnym – od dwóch do czterech lat – bawią się na świeżym powietrzu, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia u nich problemów ze zdrowiem psychicznym w okresie do ósmego roku życia.

Wyniki pokazały w szczególności, że każdy dodatkowy dzień spędzony przez dziecko w wieku przedszkolnym na zabawie na świeżym powietrzu zwiększa o 6 do 14 proc. szanse na prawidłowy profil zdrowia psychicznego aż do ósmego roku życia.

We wnioskach z badania czytamy: „(...) wykorzystano reprezentatywne dla całego kraju dane longitudinalne i po raz pierwszy udowodniono, że wczesna zabawa na świeżym powietrzu pozwala przewidzieć rozwój zdrowia psychicznego w dzieciństwie. Głównym ograniczeniem badania jest oparcie się na informacjach przekazanych przez rodziców. Wyniki wskazują, że zwiększenie ilości zabawy na świeżym powietrzu może stanowić skuteczne działanie w zakresie zdrowia publicznego, które może zmniejszyć problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci”.

Naukowcy apelują o więcej miejsc do zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu

– Nasze odkrycia wskazują, że zapewnienie małym dzieciom większej liczby okazji do zabawy na świeżym powietrzu może być prostym i niedrogim sposobem na wspieranie lepszego zdrowia psychicznego – powiedziała kierująca badaniem profesor Helen Dodd, cytowana w komunikacie University of Exeter.

Badaczka podkreśliła również, że uzyskane przez jej zespół wyniki powinny zostać uwzględnione w planowaniu przestrzeni. – Kwestia ta powinna zostać uwzględniona w polityce zdrowia publicznego, edukacji i planowania przestrzennego. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego finansowania na tworzenie i utrzymanie placów zabaw oraz ochronę różnorodnych przestrzeni, z których dzieci i rodziny korzystają w celach rekreacyjnych, w tym miejsc w pobliżu domu, parków i innych terenów zielonych. Te przestrzenie publiczne są szczególnie ważne dla osób, które nie mają dostępu do własnego ogrodu – dodała Dodd.

Wyniki badania z zadowoleniem przyjęła Marguerite Hunter Blair OBE, przewodnicząca brytyjskiego Forum Polityki na rzecz Zabawy Dzieci (UK Children’s Play Policy Forum). – Odkrycia te wyraźnie pokazują, jak ważne są wczesne interwencje oparte na zabawie, które mogą mieć długotrwały pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym. (...) nasze małe dzieci odniosą znaczące korzyści z większej liczby okazji do zabawy oraz lepszych przestrzeni rekreacyjnych. Aby to osiągnąć, rządy i władze lokalne muszą włączyć zabawę na świeżym powietrzu do kluczowych strategii politycznych oraz współpracować ze społecznościami lokalnymi w celu tworzenia i ulepszania tych niezbędnych miejsc do zabawy – powiedziała.