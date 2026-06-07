Wyniki badania opublikowali w czasopiśmie naukowym „Proceedings of the Royal Society B”.

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Naukowcy przyjrzeli się ocenie atrakcyjności twarzy

U większości gatunków to samce wykazują bardziej wyszukane i przyciągające wzrok cechy niż samice. Tymczasem u ludzi to kobiety są uważane za „płeć piękną”.

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje postanowił poszukać międzynarodowy zespół naukowców, którym kierował Eugen Wassiliwizky z Instytutu Estetyki Empirycznej Maxa Plancka (MPIEA) we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Naukowcy przeanalizowali zbiór danych obejmujący 52 badania z 76 krajów, około 28 500 oceniających, 17 000 zdjęć twarzy oraz 1,5 miliona indywidualnych ocen. Według wiedzy autorów jest to największa zebrana dotychczas baza danych dotycząca atrakcyjności twarzy.

Twarze kobiet są oceniane jako atrakcyjniejsze niż twarze mężczyzn

Z przeprowadzonej przez naukowców analizy wynika, że twarze kobiet są średnio oceniane jako atrakcyjniejsze niż twarze mężczyzn, niezależnie od płci, kultury, rasy i grupy wiekowej. Autorzy badania określają ten efekt mianem „różnicy w postrzeganiu atrakcyjności płciowej” (Gender Attractiveness Gap, GAP).

Przeciętna kobieca twarz jest oceniana jako atrakcyjniejsza niż około 60 proc. męskich twarzy. Różnica ta jest najbardziej widoczna na Zachodzie i zmienia się nieznacznie w zależności od orientacji seksualnej, ale wciąż pozostaje wyraźna wśród oceniających heteroseksualnych, homoseksualnych oraz biseksualnych.

– Szczególnie uderzające jest to, że kobiety oceniają inne kobiety jako znacznie atrakcyjniejsze niż mężczyzn, podczas gdy twarze mężczyzn są oceniane podobnie – i ogólnie niżej – przez obie płcie. Oznacza to, że różnica ta występuje nie tylko między kobietami a mężczyznami, ale także w obrębie tej samej grupy – przyznał Eugen Wassiliwizky cytowany w komunikacie MPIEA.

Badacze odkryli również, że kiedy mężczyźni i kobiety oceniają samych siebie, różnica ta zanika. Mężczyźni i kobiety nie różnią się pod względem tego, jak oceniają własną atrakcyjność.

Ponadto analizy wskazują, że mężczyźni mają tendencję do surowszej oceny niż kobiety, choć efekt ten jest znacznie mniejszy niż w przypadku wskaźnika GAP i różni się w zależności od kontekstu kulturowego.

Badacze przeanalizowali obiektywne cechy twarzy

Naukowcy, chcąc lepiej zrozumieć genezę GAP, przeanalizowali również obiektywne cechy twarzy. Wykorzystując analizy morfometryczne – ilościowe metody służące do badania budowy twarzy – ocenili na ile dana twarz jest kobieca lub męska. Wyniki wskazują, że różnice w tych typowych dla danej płci cechach twarzy wyjaśniają znaczną część zjawiska GAP.

Mężczyźni mają zazwyczaj bardziej prostokątne twarze, podczas gdy twarze kobiet są bardziej zaokrąglone. Wyniki badań sugerują natomiast, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają tendencję do oceniania okrąglejszych twarzy jako atrakcyjniejszych.

– Ta różnica nie jest artefaktem statystycznym, lecz solidnym i powszechnie obserwowanym zjawiskiem. Można ją częściowo wyjaśnić różnicami w strukturze twarzy, ale nie całkowicie – powiedział Wassiliwizky.

Wyniki badania, jak podkreślają naukowcy, pokazują, że ocena atrakcyjności nie jest wyłącznie kwestią gustu. Odzwierciedla raczej połączenie cech biologicznych, indywidualnych wzorców oceny oraz wpływów społecznych.