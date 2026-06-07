Podróże nie bez powodu kojarzone są z odpoczynkiem, poznawaniem nowych miejsc i kultur oraz oderwaniem się od codzienności. Najnowsze ustalenia naukowców sugerują jednak, że mogą one dostarczyć nam korzyści na wielu innych płaszczyznach. Zespół badaczy pod kierunkiem Fangli Hu, doktorantki na Uniwersytecie Edith Cowan w Perth w Australii, doszedł do wniosku, że pozytywne doświadczenia związane z podróżowaniem mogą sprzyjać długowieczności.

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Nowe otoczenie jak eliksir młodości dla organizmu: Co odkryli naukowcy?

Badanie, którego rezultaty opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of Travel Research”, polegało na interdyscyplinarnej analizie mającej na celu zrozumienie mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych stojących za korelacją między turystyką a tempem starzenia się organizmu. Według uczonych, podróżowanie dostarcza wielu bodźców sprzyjających utrzymaniu lepszego zdrowia i większej sprawności.

„Turystyka to nie tylko wypoczynek i rekreacja. Może również przyczynić się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Nowe otoczenie stymuluje reakcje na stres i przyspiesza metabolizm, pozytywnie wpływając na zdolności organizmu do samoregulacji. Może również wywołać adaptacyjną odpowiedź układu odpornościowego” – wyjaśnia główna autorka badania. Jednocześnie podróże często wiążą się z kontaktami społecznymi i przebywaniem na świeżym powietrzu, co uznawane jest za czynniki wspierające zdrowe starzenie się.

Ruch, nowe relacje i mniej stresu: Jak wyjazdy odmładzają ciało?

Badacze wskazują również, że zwiększona aktywność fizyczna podczas zwiedzania, spacerów czy wycieczek poprawia krążenie krwi, ułatwia transport składników odżywczych i wspomaga usuwanie produktów przemiany materii. „Umiarkowany wysiłek fizyczny jest korzystny dla kości, mięśni i stawów, a także wspiera system odpornościowy organizmu przed zużyciem” – wskazuje Hu. Z kolei kontakt z nowym otoczeniem oraz interakcje społeczne stymulują pracę mózgu i pomagają ograniczać skutki przewlekłego stresu.

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Druga strona medalu: Kiedy podróż może nam zaszkodzić?

Autorzy podkreślają jednak, że nie każda podróż automatycznie przynosi korzyści zdrowotne. Negatywne doświadczenia, takie jak przemęczenie, urazy, choroby zakaźne czy problemy związane z bezpieczeństwem, mogą działać odwrotnie i zwiększać obciążenie organizmu. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie do wyjazdu.

Zdaniem Fangli Hu, turystyka nie powinna być postrzegana wyłącznie jako forma rozrywki. Coraz więcej badań wskazuje, że może ona stanowić ważny element zdrowego stylu życia, który zwiększa nasze szanse na długowieczność. Choć potrzebne są dalsze badania empiryczne, obecne wyniki sugerują, że regularne podróżowanie może przynosić korzyści wykraczające daleko poza samą przyjemność odkrywania nowych miejsc.