Uczestnicy wyruszyli ok. godziny 14:00 z Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim, przy Pałacu Kultury i Nauki. Trasa Parady wiedzie ulicami: Świętokrzyską, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Senatorską, następnie przez plac Bankowy, aby ulicami Marszałkowską oraz Świętokrzyską wrócić do Miasteczka Równości. Przed Pałacem Prezydenckim odczytane zostaną oficjalne postulaty Parady Równości.

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Wśród postulatów Parady Równości znajdują się m.in.: ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, równość płci w każdej sferze życia, wprowadzenie prawa do małżeństw, związków partnerskich i adopcji dzieci bez względu na płeć czy orientację seksualną oraz prawa dla osób transpłciowych, ułatwiające im proces medycznego i prawnego uzgodnienia płci.

Parada Równości w Warszawie Foto: PAP/Leszek Szymański

Uczestnicy domagają się również m.in. ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści, uproszczenia procedur wizowych, promowania rzetelnej wiedzy i szacunku w dyskusji publicznej i edukacji oraz zaostrzenia ochrony praw zwierząt i środowiska.

Po marszu, ok. godz. 16, w Miasteczku Równości, na uczestników czekać będą występy artystyczne i inne atrakcje.

Parada Równości pod patronatem Rafała Trzaskowskiego, Komisji Europejskiej i ambasad Niemiec i Meksyku

Poza Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, tegoroczną Paradę Równości swoim patronatem objęły: Komisja Europejska oraz ambasady Niemiec i Meksyku w Polsce.

Między 1 a 30 czerwca w Polsce obchodzony jest Miesiąc Dumy (Pride Month, znany także jako Miesiąc Dumy osób LGBTQ+). W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia, które celebrują i promują równość, wolność i tolerancję. Są to m.in. koncerty, warsztaty i marsze równości.

Parada Równości jest w Warszawie organizowana od 2001 r.. Początkowo niewielka manifestacja z czasem przekształciła się w event, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób – nie tylko LGBTQ+. Fundacja „Parada Równości” (wcześniej „Wolontariat Równości”) powstała w 2011 r. i od tego czasu jest organizatorem Parady Równości w Warszawie.