Fałszywe mandaty za wycieraczkami. KAS ostrzega przed kradzieżą danych

Krajowa Administracja Skarbowa wydała oficjalne ostrzeżenie przed nowym mechanizmem wyłudzeń, który wymierzony jest w właścicieli pojazdów. Na parkingach pod blokami i w centrach miast pojawiają się druki do złudzenia przypominające oficjalne dokumenty. Jak informuje KAS: „Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS) i rozsyłają fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty”.

Pułapka w kodzie QR

Przestępcy wykorzystują wizerunek instytucji państwowych, aby wzbudzić zaufanie i wywołać presję czasu u ofiary. Na fałszywych wezwaniach widnieją logotypy Ministerstwa Finansów oraz KAS, a także rzekome podstawy prawne i numery interwencji. Najgroźniejszym elementem dokumentu jest jednak umieszczony na nim kod QR.

Zeskanowanie grafiki aparatem telefonu może mieć katastrofalne skutki. Według komunikatów administracji skarbowej, użycie kodu „może spowodować utratę danych albo zawirusowanie telefonu”. Przekierowuje on użytkownika na spreparowane witryny, które naśladują bramki płatnicze lub serwisy rządowe. Tam ofiara namawiana jest do podania danych logowania do bankowości elektronicznej lub numerów kart płatniczych.

Błędy oszustów

Kierowcy powinni zachować szczególną czujność i zwrócić uwagę na kompetencje organów wystawiających wezwania. KAS jednoznacznie odcina się od tego typu działań informując, że: „KAS nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci ulotek informacyjnych”. Mandaty za nieprawidłowe parkowanie leżą w gestii Policji lub Straży Miejskiej, a nie organów skarbowych.

Jak reagować?

Służby apelują o zachowanie chłodnej głowy. W przypadku znalezienia za szybą wezwania, które budzi wątpliwości:

• Nie skanuj kodów QR pochodzących z nieznanych źródeł.

• Nie wpisuj danych na stronach, do których prowadzą linki z podejrzanych ulotek.

• Weryfikuj informacje bezpośrednio u źródła – kontaktując się z lokalną jednostką Policji lub Straży Miejskiej.

Należy pamiętać, że oficjalna korespondencja urzędowa nie jest zostawiana w formie anonimowych świstków papieru za wycieraczką. Każda próba wymuszenia płatności w ten sposób powinna być traktowana jako przestępstwo.