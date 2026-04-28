– Andrzej Poczobut został ułaskawiony na moją prośbę i prośbę jego mamy. Z aktu ułaskawienia wynika, że Andrzej nie ma żadnych ograniczeń i będzie mógł powrócić na Białoruś – mówi „Rzeczpospolitej” Borys, szefowa nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi, która obecnie przebywa w Grodnie.

Borys spotkała się z Poczobutem jeszcze po białoruskiej stronie granicy. Jak twierdzi, Aleksander Łukaszenko wysłał na granicę przedstawiciela swojej administracji, by przedstawił uwolnionemu po pięciu latach spędzonych w łagrze dziennikarzowi „warunki ułaskawienia”.

Z relacji Donalda Tuska wynika, że pierwsze słowa Poczobuta, który odzyskał 28 kwietnia wolność w ramach wymiany więźniów w formule „5 na 5”, brzmiały: „Będę mógł tam wrócić?”. - Tylko ty decydujesz. Jesteś już wolnym człowiekiem – miał odpowiedzieć premier.

Poczobut mógł wyjść na wolność w 2021 roku, ale wówczas nie zgodził się na to, by po uwolnieniu przez Mińsk opuścić kraj (wtedy do Polski przyjechało troje z pięciu więzionych działaczy nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi - Irena Biernacka, Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa).

