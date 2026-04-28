Szef polskiego rządu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wita się z uwolnionym Polakiem. „Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu” – napisał Tusk w serwisie X.

W ostatnich miesiącach białoruskie władze wielokrotnie zwalniały z więzień więźniów politycznych. Do jednego z takich zdarzeń doszło we wrześniu 2025 r., gdy po negocjacjach z udziałem strony amerykańskiej uwolniono ponad 50 więźniów, w tym troje Polaków oraz ośmioro obywateli Białorusi, współpracowników Telewizji Biełsat i innych polskich mediów, o których uwolnienie, jak mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński, zabiegała polska dyplomacja.

Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał rządzącego Białorusią Aleksandra Łukaszenkę do zwolnienia przetrzymywanych, których określił mianem „zakładników”.

Andrzej Poczobut wolny

Andrzej Poczobut – dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi – został w marcu 2021 r. aresztowany przez białoruskie służby, a w lutym 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej. W 2024 r. Poczobut nie został uwzględniony w największej od czasu zakończenia zimnej wojny wymianie więźniów między Rosją a państwami Zachodu, choć na wniosek USA z polskiego aresztu przekazany Rosjanom został rosyjski szpieg Paweł Rubcow vel Pablo Gonzalez.

