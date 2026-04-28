We wtorek białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA podała, że na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów w formule „pięć za pięć”.

Reklama Reklama

Tekst depeszy głosił, że rządzący Białorusią Aleksander Łukaszenko polecił objąć wymianą Andrzeja Poczobuta w odpowiedzi na osobistą prośbę matki przetrzymywanego oraz Andżeliki Borys, działaczki polskiej mniejszości na Białorusi, przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi.

Wkrótce potem premier Donald Tusk w mediach społecznościowych potwierdził, że Andrzej Poczobut został przez władze w Mińsku zwolniony i przebywa już w Polsce. „Po krótkiej rozmowie z uwolnionym stwierdzam, że jest wymęczony ale w dobrej formie” – przekazał w serwisie X wicepremier Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych.

Prezydent Karol Nawrocki komentuje „piękny fakt”. „Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej”

Doniesienia na temat wymiany więźniów między Polską a Białorusią skomentował prezydent Karol Nawrocki, który przebywa w Chorwacji w związku ze szczytem inicjatywy Trójmorza. – Piękny fakt, który przed momentem się dokonał: Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, jest uwolniony przez reżim Łukaszenki. Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę w ciężkim więzieniu reżimu Łukaszenki. Bardzo się cieszę, witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Dubrowniku prezydent.

Karol Nawrocki przypomniał, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. – Zapraszam pana Andrzeja, oczywiście po całym procesie adaptacji, po odbiór Orderu Orła Białego, a więc najważniejszego polskiego oznaczenia – podkreślił. Mówił, że proces uwolnienia Poczobuta był „bardzo długi”.

– Ten proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z prezydentem Donaldem Trumpem (...). We wrześniu 2025 r. jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię – relacjonował, zaznaczając, że temat Poczobuta pojawiał się w kolejnych rozmowach.

– Wczoraj na spotkaniu z Johnem Coale'em, specjalnym wysłannikiem prezydenta Trumpa na Białoruś, otrzymałem informację, że jak wszystko pójdzie dobrze – a przed chwilą dowiedzieliśmy się, że wszystko poszło dobrze – Andrzej Poczobut będzie w Rzeczpospolitej. To okazja, żeby i z tu, z Dubrownika, ze szczytu inicjatywy Trójmorza powiedzieć jeszcze raz wszystkim Polakom, że nasz partner, nasz strategiczny sojusznik, Stany Zjednoczone na czele z prezydentem Trumpem, dowożą tych zobowiązań, o których dyskutujemy podczas naszych bilateralnych spotkań – kontynuował prezydent.

Karol Nawrocki powiedział także, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta to „piękny gest i sygnał”, do którego doszło dzięki tym, którzy negocjowali, „w tym także ministra Marcina Przydacza”, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent zaznaczył, że uwolnienie Polaka było możliwe dzięki wysiłkom „wielu instytucji państwa polskiego”. Według jego relacji, John Coale powiedział na spotkaniu, że na osobistą prośbę Donalda Trumpa sprawę Poczobuta traktuje jako priorytetową.

– Cieszę się, że ten dzielny człowiek jest już w Rzeczpospolitej. Radujmy się razem – powiedział Nawrocki. – Jeszcze raz zapraszam Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór Orderu Orła Białego. Stał się na naszych oczach symbolem pewnego uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka i mam nadzieję, że będzie doskonale czuł się w Polsce – dodał.

Tekst jest aktualizowany