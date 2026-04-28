Wolność miała odzyskać też inna obywatelka Rosji – żona rosyjskiego żołnierza pełniącego służbę w Naddniestrzu – wynika z komunikatu FSB.

FSB Aleksandr Butiagin odzyskał wolność w zamian za wolność oficerów mołdawskiego wywiadu

28 kwietnia wolność w ramach wymiany więźniów w formule pięć na pięć odzyskał więziony od pięciu lat na Białorusi Andrzej Poczobut. Radosław Sikorski ujawnił, że w ramach wymiany uwolniono trzy osoby – w tym rosyjskiego historyka. RMF FM potwierdził, że chodzi o Butiagina.

„W wyniku wymiany, która miała miejsce na białorusko-polskiej granicy, dwoje obywateli naszego kraju – rosyjski naukowiec Aleksandr Butiagin i żona rosyjskiego żołnierza pełniącego służbę w rosyjskim kontyngencie sił pokojowych w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawii – wróciło do ojczyzny. Wcześniej byli nielegalnie przetrzymywani w krajach nieprzyjaznych Rosji” – głosi komunikat FSB.

FSB podała też, że Rosjanie odzyskali wolność w zamian za uwolnienie przez Rosję dwóch oficerów służb specjalnych. Chodzi o oficerów mołdawskiego wywiadu, którzy przyjechali do Rosji w 2025 roku na podstawie, jak twierdzi FSB, fałszywych dokumentów „w celu prowadzenia działalności wywiadowczej”. Już na terenie Rosji zostali zatrzymani.

Federalna Służba Bezpieczeństwa przekazuje, że uwolnienie Rosjan „było możliwe dzięki wieloetapowej operacji przeprowadzonej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej we współpracy z białoruską KGB”.

To, że w ramach wymiany więźniów wolność odzyskało dwóch obywateli Mołdawii potwierdziła prezydent tego kraju Maia Sandu. „Dziś sprowadzamy dwóch mołdawskich obywateli do domu z rosyjskiej niewoli” – napisała. „Nie byłoby to możliwe bez Donalda Trumpa i administracji USA oraz naszych partnerów w Polsce i Rumunii. Jesteśmy głęboko wdzięczni. Wracają do domu!” – dodała.

Dlaczego w Polsce zatrzymano Aleksandra Butiagina?

Butiagin został zatrzymany w Polsce w grudniu 2025 roku w związku z oskarżeniem go przez ukraińską prokuraturę o to, że w latach 2014–2019 prowadził wykopaliska na okupowanym Krymie bez wymaganych pozwoleń. Butiagin pracował na terenie kompleksu archeologicznego „Starożytne miasto Myrmekjon” w Kerczu.

Ukraina twierdzi, że prace prowadzone przez archeologów, których kierownikiem był Butiagin, doprowadziły do zniszczenia kompleksu archeologicznego. Strona ukraińska szacuje wartość strat na ponad 200 milionów hrywien (ok. 16,5 miliona zł).

W połowie marca Warszawski Sąd Okręgowy zgodził się na wydanie Butiagina Ukrainie. Nad Dnieprem Rosjaninowi groziła kara do 5 lat więzienia.