Osoby, które chcą dodzwonić się do najbliższego urzędu skarbowego, nie znajdą już bezpośredniego numeru telefonu na stronie placówki. Jak informuje Business Insider, skarbówka rzeczywiście usunęła je z ogólnodostępnych miejsc. Sprawą zainteresował się Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej, który zwrócił się z interpelacją do ministra finansów w tej sprawie.

Skarbówka stawia na jedną infolinię i zdalną obsługę

Według Krajowej Administracji Skarbowej usunięcie numerów telefonów ze stron urzędów jest elementem szerszej reformy komunikacji z podatnikami. Administracja wdrożyła nowy model obsługi, którego ważnym elementem jest Multikanałowe Centrum Komunikacji w KAS, w ramach którego funkcjonuje jedna ogólnopolska infolinia podatkowa. Z perspektywy urzędu ma to uprościć kontakt, uporządkować proces obsługi i przenieść większą część spraw do kanałów zdalnych.

KAS przekonuje, że centralizacja nie oznacza ograniczenia dostępu do informacji, lecz jego usprawnienie. Dodatkowo od około 1,5 roku przez infolinię można uzyskać informacje objęte tajemnicą skarbową, ponieważ wdrożono nowe metody uwierzytelniania, takie jak TelePIN czy narzędzia dostępne w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnik może więc otrzymać więcej informacji bez konieczności wizyty w urzędzie, ale już nie przez lokalny numer telefonu, tylko przez ogólny system.

Numery nie zniknęły, ale powrotu do starego modelu nie będzie

KAS podkreśla, że bezpośredni kontakt telefoniczny z urzędnikiem wciąż jest możliwy, choć już nie w tak prosty sposób jak dawniej. Numer do pracownika prowadzącego daną sprawę ma być podawany w oficjalnej korespondencji wysyłanej do podatnika, na przykład w pismach czy wezwaniach. Oznacza to, że osoba, która już jest stroną konkretnego postępowania, nadal może skontaktować się z urzędem bezpośrednio.

Administracja zapewnia też, że nowy system działa sprawnie. W 2025 r. obsłużono ponad 3,7 mln połączeń, średni czas oczekiwania miał wynosić 1 minutę i 32 sekundy, a poziom odbieralności około 85 proc. – informuje Business Insider. KAS deklaruje, że podatnicy są coraz bardziej zadowoleni z działania infolinii.