Uczestnicy dwudziestego rankingu firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej” nie tylko dostarczyli danych do ogłoszonego 27 maja zestawienia, ale też podzielili się swoimi obserwacjami dotyczącymi rynku ich usług. I choć zmienia się on z roku na rok, z wypowiedzi naszych rozmówców wynika jednoznacznie, że jest dojrzały. Klienci mają spory wybór wśród kancelarii wielkich i tych mniejszych nastawionych na ogólną obsługę podatkową i tych specjalistycznych.

Reklama Reklama

Automatyzacja redukuje zatrudnienie

Wyniki naszego rankingu pokazują, że wśród większych kancelarii zaznaczył się trend do ograniczania przyrostu zatrudnienia czy wręcz redukcji zatrudnienia. Przedstawiciele dużych kancelarii przyznają, że przyczyny są złożone. Wskazują, że czasem są to po prostu ruchy kadrowe, jakie zdarzały się już w przeszłości.

Jak jednak zauważa Andrzej Ladziński, partner w GWW Tax, da się zauważyć mniejszą skłonność kancelarii do zatrudniania młodych ludzi. – Wynika to z postępującej automatyzacji niektórych prostych procesów, w tym użycia sztucznej inteligencji. Jednak proste ograniczenie naboru byłoby ślepą uliczką – zaznacza Ladziński. Dodaje, że wciąż jest zapotrzebowanie na młodych, kreatywnych doradców podatkowych, dobrze rozumiejących potrzeby rynku i swobodnie poruszających się w świecie nowoczesnych technologii. – Pozostaje wyzwaniem dla kancelarii, jak tych młodych ludzi „zagospodarować”, żeby wykorzystać ich zdolności i nauczyć zawodu – mówi lider GWW Tax.

Z kolei Tomasz Michalik, partner w MDDP, wskazuje, że na razie trudno powiedzieć, na ile trwałe jest to zjawisko. – Na naszym dojrzałym rynku doradztwa panuje ostra presja cenowa wywołana silną konkurencją wśród samych doradców podatkowych, ale też pojawiającymi się na nim usługami doradczymi z pogranicza księgowości i podatków czy prawno-podatkowymi. Taka sytuacja skłania wiele firm do optymalizacji kosztów, a więc sięgają po różne rozwiązania techniczne automatyzujące pracę, w tym po sztuczną inteligencję – twierdzi Michalik.

Redukcja zatrudnienia następuje równolegle z utrzymaniem przyrostu przychodów w większości kancelarii z naszego rankingu. Ale zdaniem Radosława Krupy, partnera w EY, taki wzrost nie zawsze umożliwia rzeczywisty rozwój na coraz bardziej wymagającym rynku. – Skoro rośnie skala rynkowych wyzwań, to mniejszy jest apetyt firm na zatrudnianie nowych doradców – konkluduje Krupa.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Innowacje w doradztwie podatkowym. „Rzeczpospolita” nagradza liderów Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy okazała się niekwestionowanym liderem innowacyjności w branży doradztwa. Na wyróżnienia zasłuży...

Kreatywni i doświadczeni doradcy podatkowi wciąż w grze

Niezależnie od tego, czy doradcy pracują w mniejszych czy większych zespołach, zmienia się ich styl pracy. Już od kilku lat kurczy się rynek świadczenia prostych porad podatkowych. Dziś bowiem klienci mają szereg narzędzi, w tym opartych na sztucznej inteligencji, przy użyciu których decydują się wykonać takie prace samodzielnie. Jak uważa Krzysztof Gil, partner w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, wciąż powinno być zapotrzebowanie na usługi wymagające wiedzy, kreatywności i doświadczenia.

– Chodzi na przykład o doradztwo w zakresie ulg podatkowych, w tym na badania i rozwój czy IP Box. Zawsze będzie to wymagało indywidualnego podejścia, bo w każdym przedsiębiorstwie innowacje wyglądają nieco inaczej – zaznacza Krzysztof Gil. Dodaje, że podobnie jest z obsługą transakcji i asystą przy postępowaniach podatkowych i sporach sądowych, gdzie nic nie zastąpi doświadczonego doradcy z szeroką biznesową wiedzą.

Wielu doradców podatkowych przyznaje, że w ostatnich latach szybko rozwijającym się polem usług jest doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z podatkami. Wiele pracy w tym obszarze wykreowało wdrażanie KSeF, a wciąż jest popyt na sprawy związane z raportowaniem JPK_CIT.

Czasem mała kancelaria może więcej

Wśród doradców panuje dość zgodna opinia, że rynek ich usług jest dziś dojrzały i panuje na nim ostra konkurencja. Nie oznacza to jednak, że nie można znaleźć miejsca dla siebie. Nawet małe, kilkuosobowe kancelarie mogą z powodzeniem obsługiwać dużych przedsiębiorców ze złożonymi zagadnieniami podatkowymi.

Taką kancelarię zatrudniająca pięciu doradców podatkowych prowadzi w Krakowie Jowita Pustuł. – Małej kancelarii doradczej trudno by było zrobić kompleksowy przegląd zobowiązań podatkowych typu due diligence bardzo dużej spółki, zwłaszcza w krótkich ramach czasowych. Jednak pod kątem przeglądu konkretnego podatku albo przy prowadzeniu sporu z fiskusem z powodzeniem można takie zlecenia przyjmować – uważa krakowska doradczyni.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Silne kancelarie doradców podatkowych są także poza Mazowszem Duże firmy doradcze można znaleźć nie tylko w Warszawie. Najwięcej jest ich w Wielkopolsce, Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

Na rynku pojawia się też coraz więcej mniejszych kancelarii, wyspecjalizowanych w poszczególnych zagadnieniach podatkowych. Bywają nazywane kancelariami butikowymi. Jedną z nich jest Halcyon, zajmująca się głównie podatkami pośrednimi i cłami, czyli opodatkowaniem handlu zagranicznego. Jej współzałożycielka Agnieszka Kisielewska zauważa, że taka wiedza bywa trudniej dostępna niż ta dotycząca np. podatków dochodowych.

– Nawet zaawansowane narzędzia AI, stosowane do analiz podatkowych, nie zawsze sobie radzą ze sprawami cła czy akcyzy od importu. Zresztą sytuacja w obszarze ceł i innych danin związanych z handlem międzynarodowym jest bardzo dynamiczna. Doradcom nastawionym na ogólną obsługę podatkową klientów trudno jest śledzić rozwój wydarzeń związanych np. z polityką celną USA – mówi Agnieszka Kisielewska.

Atutem butikowych firm doradczych bywa też elastyczność i szybkość działania. Dlaczego? Decyzje w sprawach kancelarii podejmuje się sprawniej w węższym gronie. Łatwiej też o bezpośredni kontakt klienta z doradcą, który osobiście przygotowuje dla niego ekspertyzy – dodaje.

20. Ranking firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej” - zobacz nagrodzonych w innych kategoriach