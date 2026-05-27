Są tacy młodzi doradcy, którzy nie tylko perfekcyjnie poruszają się w gąszczu przepisów, ale też świetnie rozumieją nowoczesny biznes. Są młodzi, otwarci na cyfryzację, automatyzację i sztuczną inteligencję, traktując te narzędzia jako naturalne wsparcie w codziennej pracy. Ich sukcesy to dowód na to, że wiek nie stanowi bariery, a świeże spojrzenie połączone z ambicją jest dużą wartością na rynku usług profesjonalnych.

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2026. Młode gwiazdy

Jak co roku nagradzamy w rankingu młode talenty doradztwa podatkowego. W zgłoszeniu należało wskazać jedną osobę pracującą w zgłaszającej firmie lub kancelarii, mającą tytuł doradcy podatkowego nie dłużej niż pięć lat. Poprosiliśmy też o opis osiągnięć zgłaszanej osoby.

Patronat nad wyborem młodego talentu w doradztwie podatkowym sprawuje kapituła, która wyłoniła zwycięzcę. W tym roku w jej skład weszli: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku), Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Dorota Openchowska (wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) oraz Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich).

Zgłoszeń było bardzo dużo, wszyscy kandydaci mieli na swoich kontach sporo sukcesów, więc wybór zwycięzcy był bardzo trudny. Najwięcej głosów dostała Aleksandra Bulaszewska z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy i to ona została zwyciężczynią tegorocznego rankingu. Tuż za nią znalazł się Adrian Kęmpiński z LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.

Aleksandra Bulaszewska młodą gwiazdą Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

Aleksandra Bulaszewska specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych. W 2025 r. z sukcesem wspierała klientów w wielomilionowych sporach z zakresu m.in. VAT, akcyzy i cen transferowych zakończonych:

przełomowym rozstrzygnięciem NSA dotyczącym nieskuteczności doręczenia decyzji na konto pełnomocnika w e-Urzędzie Skarbowym (II FSK 895/25);

pierwszym wyrokiem Sądu UE wydanym w sprawie możliwości wcześniejszego skorzystania z prawa do odliczenia VAT (T-689/24);

odzyskaniem ponadmilionowej kwoty nadpłaty akcyzy od tzw. brygadówek zapłaconej po kontroli celno-skarbowej;

rozstrzygnięciem organu podatkowego I instancji potwierdzającym prawidłowość rozliczeń VAT skomplikowanych projektów branży OZE, w ramach którego znacząco zmniejszono stwierdzone w kontroli zaległości podatkowe.

Pani Aleksandra jest współautorką raportu MDDP i Konfederacji Lewiatan „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych”. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa podatkowego, aktywnie uczestniczy w opiniowaniu najważniejszych zmian w przepisach (w szczególności ordynacji podatkowej), a także jest autorką artykułów i komentarzy prasowych dotyczących sporów podatkowych.

Kapituła doceniła różnorodność tematów i wagę rozstrzygnięć, w których pani Aleksandra brała udział.

Adrian Kęmpiński, młody talent do trudnych zadań. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2026

Adrian Kęmpiński specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach dotyczących trudnych i budzących kontrowersje zagadnień podatkowych, m.in. bronił spółek wybierających estoński CIT w trakcie roku podatkowego. Uzyskał też m.in.:

wyrok dotyczący zasad ustalania przychodów pasywnych w spółkach opodatkowanych ryczałtem, inwestujących nadwyżki finansowe w obligacje (III SA/Wa 2351/25);

interpretację potwierdzającą, że przy wyborze ryczałtu od pierwszego miesiąca roku brak sprawozdania finansowego nie niweczy skuteczności zmiany formy opodatkowania (0111-KDIB2-1.4010.417.2025.2.AS);

wyrok dotyczący modelu komisu, pozwalający na zaliczenie do kosztów podatkowych całej kwoty wydatków ponoszonych przez spółkę na dany produkt, także w sytuacji, gdy spółka rozpoznawała przychód jedynie w wysokości prowizji od jego sprzedaży (III SA/Wa 616/25);

interpretację potwierdzającą, że wynagrodzenie dla pracowników i współpracowników wypłacone w formie egzotycznych wycieczek może być kosztem podatkowym, także gdy w wycieczkach uczestniczą krewni tych osób (0114-KDIP2-2.4010.389. 2025.4.PK).

Prowadzi szkolenia podatkowe, m.in. w ramach platformy Akademii LTCA. Jest pasjonatem nowych technologii, współtworzył narzędzie AI dla prawników i księgowych DoradzAI, odpowiadając za jego warstwę merytoryczną.