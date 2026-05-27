Są tacy młodzi doradcy, którzy nie tylko perfekcyjnie poruszają się w gąszczu przepisów, ale też świetnie rozumieją nowoczesny biznes. Są młodzi, otwarci na cyfryzację, automatyzację i sztuczną inteligencję, traktując te narzędzia jako naturalne wsparcie w codziennej pracy. Ich sukcesy to dowód na to, że wiek nie stanowi bariery, a świeże spojrzenie połączone z ambicją jest dużą wartością na rynku usług profesjonalnych.

Kto najlepiej daje sobie radę na trudnym rynku doradztwa
Kto najlepiej daje sobie radę na trudnym rynku doradztwa

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2026. Młode gwiazdy 

Jak co roku nagradzamy w rankingu młode talenty doradztwa podatkowego. W zgłoszeniu należało wskazać jedną osobę pracującą w zgłaszającej firmie lub kancelarii, mającą tytuł doradcy podatkowego nie dłużej niż pięć lat. Poprosiliśmy też o opis osiągnięć zgłaszanej osoby.

Patronat nad wyborem młodego talentu w doradztwie podatkowym sprawuje kapituła, która wyłoniła zwycięzcę. W tym roku w jej skład weszli: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku), Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Dorota Openchowska (wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) oraz Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich).

Zgłoszeń było bardzo dużo, wszyscy kandydaci mieli na swoich kontach sporo sukcesów, więc wybór zwycięzcy był bardzo trudny. Najwięcej głosów dostała Aleksandra Bulaszewska z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy i to ona została zwyciężczynią tegorocznego rankingu. Tuż za nią znalazł się Adrian Kęmpiński z LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.

Aleksandra Bulaszewska młodą gwiazdą Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

Aleksandra Bulaszewska specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych. W 2025 r. z sukcesem wspierała klientów w wielomilionowych sporach z zakresu m.in. VAT, akcyzy i cen transferowych zakończonych:

  • przełomowym rozstrzygnięciem NSA dotyczącym nieskuteczności doręczenia decyzji na konto pełnomocnika w e-Urzędzie Skarbowym (II FSK 895/25);
  • pierwszym wyrokiem Sądu UE wydanym w sprawie możliwości wcześniejszego skorzystania z prawa do odliczenia VAT (T-689/24);
  • odzyskaniem ponadmilionowej kwoty nadpłaty akcyzy od tzw. brygadówek zapłaconej po kontroli celno-skarbowej;
  • rozstrzygnięciem organu podatkowego I instancji potwierdzającym prawidłowość rozliczeń VAT skomplikowanych projektów branży OZE, w ramach którego znacząco zmniejszono stwierdzone w kontroli zaległości podatkowe.

Pani Aleksandra jest współautorką raportu MDDP i Konfederacji Lewiatan „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych”. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa podatkowego, aktywnie uczestniczy w opiniowaniu najważniejszych zmian w przepisach (w szczególności ordynacji podatkowej), a także jest autorką artykułów i komentarzy prasowych dotyczących sporów podatkowych.

Kapituła doceniła różnorodność tematów i wagę rozstrzygnięć, w których pani Aleksandra brała udział.

Spośród licznej grupy finalistów najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatko
Top doradcy podatkowi w Polsce. To oni rządzą w branży

Adrian Kęmpiński, młody talent do trudnych zadań. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2026

Adrian Kęmpiński specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach dotyczących trudnych i budzących kontrowersje zagadnień podatkowych, m.in. bronił spółek wybierających estoński CIT w trakcie roku podatkowego. Uzyskał też m.in.:

  • wyrok dotyczący zasad ustalania przychodów pasywnych w spółkach opodatkowanych ryczałtem, inwestujących nadwyżki finansowe w obligacje (III SA/Wa 2351/25);
  • interpretację potwierdzającą, że przy wyborze ryczałtu od pierwszego miesiąca roku brak sprawozdania finansowego nie niweczy skuteczności zmiany formy opodatkowania (0111-KDIB2-1.4010.417.2025.2.AS);
  • wyrok dotyczący modelu komisu, pozwalający na zaliczenie do kosztów podatkowych całej kwoty wydatków ponoszonych przez spółkę na dany produkt, także w sytuacji, gdy spółka rozpoznawała przychód jedynie w wysokości prowizji od jego sprzedaży (III SA/Wa 616/25);
  • interpretację potwierdzającą, że wynagrodzenie dla pracowników i współpracowników wypłacone w formie egzotycznych wycieczek może być kosztem podatkowym, także gdy w wycieczkach uczestniczą krewni tych osób (0114-KDIP2-2.4010.389. 2025.4.PK).

Prowadzi szkolenia podatkowe, m.in. w ramach platformy Akademii LTCA. Jest pasjonatem nowych technologii, współtworzył narzędzie AI dla prawników i księgowych DoradzAI, odpowiadając za jego warstwę merytoryczną.

Od papierowych paragrafów do AI. Jak zmienia się zawód doradcy podatkowego
Od papierowych paragrafów do AI. Jak zmienia się zawód doradcy podatkowego