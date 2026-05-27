Są tacy młodzi doradcy, którzy nie tylko perfekcyjnie poruszają się w gąszczu przepisów, ale też świetnie rozumieją nowoczesny biznes. Są młodzi, otwarci na cyfryzację, automatyzację i sztuczną inteligencję, traktując te narzędzia jako naturalne wsparcie w codziennej pracy. Ich sukcesy to dowód na to, że wiek nie stanowi bariery, a świeże spojrzenie połączone z ambicją jest dużą wartością na rynku usług profesjonalnych.
Czytaj więcej
Rynek potrzebuje coraz lepszych doradców podatkowych, a sztuczna inteligencja ich nie zastąpi. Ten zawód pozwala wciąż dobrze zarobić, ale wymagani...
Jak co roku nagradzamy w rankingu młode talenty doradztwa podatkowego. W zgłoszeniu należało wskazać jedną osobę pracującą w zgłaszającej firmie lub kancelarii, mającą tytuł doradcy podatkowego nie dłużej niż pięć lat. Poprosiliśmy też o opis osiągnięć zgłaszanej osoby.
Patronat nad wyborem młodego talentu w doradztwie podatkowym sprawuje kapituła, która wyłoniła zwycięzcę. W tym roku w jej skład weszli: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku), Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Dorota Openchowska (wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) oraz Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich).
Zgłoszeń było bardzo dużo, wszyscy kandydaci mieli na swoich kontach sporo sukcesów, więc wybór zwycięzcy był bardzo trudny. Najwięcej głosów dostała Aleksandra Bulaszewska z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy i to ona została zwyciężczynią tegorocznego rankingu. Tuż za nią znalazł się Adrian Kęmpiński z LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.
Aleksandra Bulaszewska specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych. W 2025 r. z sukcesem wspierała klientów w wielomilionowych sporach z zakresu m.in. VAT, akcyzy i cen transferowych zakończonych:
Pani Aleksandra jest współautorką raportu MDDP i Konfederacji Lewiatan „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych”. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa podatkowego, aktywnie uczestniczy w opiniowaniu najważniejszych zmian w przepisach (w szczególności ordynacji podatkowej), a także jest autorką artykułów i komentarzy prasowych dotyczących sporów podatkowych.
Kapituła doceniła różnorodność tematów i wagę rozstrzygnięć, w których pani Aleksandra brała udział.
Czytaj więcej
Skomplikowane przepisy i spory z fiskusem wymagają wsparcia wybitnych ekspertów. Przedstawiamy liderów doradztwa podatkowego za ubiegły rok, którzy...
Adrian Kęmpiński specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach dotyczących trudnych i budzących kontrowersje zagadnień podatkowych, m.in. bronił spółek wybierających estoński CIT w trakcie roku podatkowego. Uzyskał też m.in.:
Prowadzi szkolenia podatkowe, m.in. w ramach platformy Akademii LTCA. Jest pasjonatem nowych technologii, współtworzył narzędzie AI dla prawników i księgowych DoradzAI, odpowiadając za jego warstwę merytoryczną.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja nie zastępuje wprawdzie ludzkiej wiedzy i intuicji, ale stała się pomocnym narzędziem do analizy danych i automatyzacji proce...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas