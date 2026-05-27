Polski system podatkowy przez lata zapracował sobie na opinię bardzo skomplikowanego i nieprzewidywalnego. Główne grzechy polskiego prawa podatkowego to przede wszystkim: zmiany wprowadzane w ostatniej chwili; tak zawiły język przepisów, że często sami urzędnicy mają problem z ich jednolitą interpretacją; gąszcz wyjątków od wyjątków zamiast prostych zasad czy tworzenie projektów bez głębszej analizy odnośnie do tego, jak nowe obciążenia wpłyną na gospodarkę.

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2026. Doradcy wpływają na polskie prawo

Według międzynarodowych zestawień (jak choćby ranking Tax Foundation) polski system podatkowy od lat szoruje po dnie pod względem konkurencyjności i prostoty wśród 38 krajów OECD. Ranking ten (International Tax Competitiveness Index) ocenia systemy pod kątem konkurencyjności (czyli czy stawki podatkowe nie duszą biznesu) oraz neutralności (czy system traktuje wszystkich równo, zamiast mnożyć ulgi dla wybranych branż). W 2025 r. Polska zajęła 35. miejsce, co jest wynikiem o sześć pozycji gorszym niż w 2024 r. To pokazuje, że doradcy podatkowi mają nad czym pracować.

Doradcy podatkowi są bowiem nie tylko wsparciem dla biznesu, ale też starają się oddziaływać na jakość polskiego prawa i – widząc absurdalne luki czy błędy w nowych pomysłach – nie dopuścić do ich uchwalenia. Firmy i kancelarie zaangażowane w tworzenie dobrego prawa podatkowego podejmują różne działania, takie jak np. udział w pracach legislacyjnych związanych z tworzeniem przepisów podatkowych, opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń, komentowanie działań podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe m.in. w mediach, a także wystąpienia w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Dzięki zaangażowaniu doradców przepisy podatkowe od czasu do czasu zmieniają się na lepsze, a już na pewno, w wielu przypadkach, udaje się im zapobiec temu, by stały się jeszcze gorsze.

Która kancelaria podejmowała w 2025 r. najwięcej takich działań i była najbardziej skuteczna? W tej kategorii od lat zwycięzcę wybiera kapituła redakcyjna, czyli dziennikarze i redaktorzy „Rzeczpospolitej” zajmujący się podatkami. W tym roku w skład kapituły weszli: Aleksandra Tarka, Paweł Rochowicz, Przemysław Wojtasik i Julita Karaś-Gasparska.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń wybraliśmy tę kancelarię, która – naszym zdaniem – zrobiła najwięcej, aby prawo podatkowe w Polsce było chociaż ciut lepsze, i w tej kategorii postanowiliśmy nagrodzić kancelarię MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Za co? Przede wszystkim za aktywną pracę w Grupie Ekspertów VAT. Grupa doradza Komisji Europejskiej w sprawach związanych z VAT, w tym w zakresie opracowywania nowych inicjatyw legislacyjnych oraz praktycznego stosowania polityk VAT. Doceniliśmy także wygrane w szeregu precedensowych spraw w TSUE, w tym: C-213/24 Grzera, czyli VAT od działek małżonków; C-453/23, czyli podatek od nieruchomości będących bocznicami kolejowymi, czy też T-689/24 (wyrok zapadł już w tym roku, jednak nad sprawą trzeba było pracować w 2025 r.), gdzie sąd zakwestionował polskie przepisy uzależniające odliczenie VAT od otrzymania faktury.

Doceniliśmy także zaangażowanie ekspertów MDDP w kształtowanie polityki podatkowej na poziomie krajowym poprzez składanie wniosków do Ministerstwa Finansów (np. w sprawie rozbieżności w interpretacji daty składania dokumentów za pośrednictwem systemu e-Doręczenia), przygotowanie licznych uwag do kilku projektów nowelizacji ordynacji podatkowej, a także do projektu nowelizacji ustawy o CIT dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych w Polsce.

W 2025 r. pełnomocnicy MDDP występowali również w 85 sprawach przed sądami administracyjnymi (NSA – 30, WSA – 55). Zdecydowana większość spraw zakończyła się pozytywnym dla klientów rozstrzygnięciem. Wszystkie te działania przekładają się na powstawanie lepszych przepisów podatkowych.

W tej kategorii rankingu wyróżniliśmy także GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy – za aktywne zaangażowanie w prace deregulacyjne w zespole Brzoski, m.in. w zakresie wyłączenia naliczania odsetek w przypadku przedłużających się kontroli podatkowych i celno-skarbowych, a także uchylenia przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia w postaci wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Wyróżnienie przyznaliśmy też kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Doceniliśmy przede wszystkim ich zaangażowanie w pracach nad projektami zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania SSE, PSI oraz przepisów wykonawczych w kontekście wdrożenia globalnego podatku minimalnego.