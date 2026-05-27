W ramach Rankingu firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej” po raz kolejny postanowiliśmy nagrodzić innowacyjne rozwiązania wdrażane przez firmy biorące udział w konkursie. Oceniła je kapituła w składzie: Jakub Barwaniec, co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów, Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jakub Kozioł, managing partner The Heart Legal, Sławomir Wikariak, zastępca kierownika działu Prawo w „Rzeczpospolitej”, oraz Tomasz Zalewski, radca prawny i założyciel kancelarii Zalewski Legal oraz Fundacji LegalTech Polska.

Ekosystem, który zmienia sposób pracy

Kapituła jednogłośnie postanowiła przyznać nagrodę HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy, doceniając rozmach technologiczny tej firmy, która zbudowała własną bazę wiedzy prawnej opartą na sztucznej inteligencji, obejmującą ponad 5 mln dokumentów: orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, aktów prawnych, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa UE. HWW opracowała również system ponad 60 specjalistycznych narzędzi AI osadzonych w środowisku pracy prawników, obejmujących pełne spektrum praktyki: postępowania cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, korporacyjne, upadłościowe, zamówienia publiczne i prawo pracy.

Zasiadający w kapitule Jakub Barwaniec z firmy Pergamin podkreśla, że HWW zasłużyło na pozycję lidera dzięki dojrzałości i konsekwencji wdrożenia. – To nie pojedyncze narzędzie, lecz spójny ekosystem, który realnie zmienia sposób pracy prawników. Kapituła doceniła ambicję projektu i jego strategiczny charakter – AI traktowane jako fundament praktyki, a nie dodatek – wskazuje ekspert.

Wtóruje mu mec. Włodzimierz Chróścik. – HWW imponuje ekosystemem AI. Połączenie 5 mln orzeczeń i aktów wewnętrznych, bez ryzyka naruszenia tajemnicy zawodowej dzięki infrastrukturze on-premise, to nowy standard. Zestaw 60 asystentów AI i autorski system rejestracji czasu dają prawnikom to, co najcenniejsze – przestrzeń na strategię – uważa prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Jeden dzień zamiast tygodni

Za autorskie rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do kompleksowej weryfikacji struktur JPK_CIT oraz platformę Compass KSeF do zarządzania pełnym cyklem życia e-faktur w Krajowym Systemie e-Faktur kapituła wyróżniła firmę Crido Taxand.

Mec. Tomasz Zalewski z Zalewski Legal zauważa, że Crido rok po roku rozbudowuje portfolio produktowe o rozwiązania zaspokajające nawet bardzo specyficzne potrzeby – od JPK CIT po rodzinę Compass KSeF dla różnych typów wdrożeń. – To dobry przykład firmy, która stawia tak samo na same usługi, jak i na technologię – ocenia.

Jakub Kozioł z firmy The Heart Legal zwraca natomiast uwagę na imponującą skalę i kompleksowość rozwiązań przygotowanych przez Crido. – Autorskie rozwiązanie AI do weryfikacji JPK_CIT on-premise (ponad 50 GB danych, miliony zapisów, ponad 50 kontroli krzyżowych i analiz semantycznych) skraca proces z tygodni do jednego dnia – dodaje ekspert.

Dokąd zmierza zawód księgowego

Drugie wyróżnienie przyznano Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy. Kapituła doceniła wdrożone przez firmę narzędzia m.in. do automatyzacji rozliczania wydatków pracowniczych po wejściu w życie KSeF oraz do kompleksowej walidacji plików (np. JPK, KSeF).

Zdaniem Jakuba Barwańca Deloitte trafnie odczytuje potrzeby rynku w okresie intensywnych zmian regulacyjnych, a zaproponowane rozwiązania są praktyczne i odpowiadają na realne bolączki działów podatkowych. – Kapituła doceniła umiejętność łączenia kompetencji doradczych z technologią, która wspiera klientów w nowej rzeczywistości KSeF – podkreśla ekspert.

Z kolei w opinii mec. Tomasza Zalewskiego Deloitte pokazuje, dokąd zmierza zawód księgowego. – To już nie osoba, która wprowadza dane z dokumentów do systemu, tylko taka, która merytorycznie nadzoruje proces księgowania realizowany przez agentów AI. Tu technologia, a zwłaszcza AI, realnie zmienia model pracy przy księgowaniu – dodaje.

– Najgorętszym tematem jest w tej chwili oczywiście KSeF i widać, że wiele firm doradczych, w tym wyróżnione w rankingu Crido Taxand i Deloitte, skupiło się na stworzeniu narzędzi, które będą zintegrowane z państwowym systemem – podsumowuje wyróżnienia Sławomir Wikariak, zastępca kierownika działu Prawo w „Rzeczpospolitej”.

Opinie członków kapituły „Rzeczpospolitej”

co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów Jakub Barwaniec Tegoroczna edycja rankingu pokazuje, że sztuczna inteligencja przestała być w doradztwie podatkowym i prawnym ciekawostką technologiczną, a stała się realnym narzędziem pracy. Laureaci udowadniają, że przewagę buduje się dziś nie samym wdrożeniem AI, lecz jej głębokim osadzeniem w codziennych procesach, autorskimi rozwiązaniami oraz zdolnością do przetwarzania ogromnych wolumenów danych z zachowaniem jakości merytorycznej.

prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Wyniki tegorocznego rankingu dobitnie pokazują, że przyszłością branży są rozwiązania, które nie tylko skracają czy ułatwiają pracę kancelarii, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo prawno-podatkowe klientów. Nagrodzone innowacje, w mojej ocenie, znacząco obniżają ryzyko błędu, a przez to pomagają polskiemu biznesowi w środowisku dynamicznie zmieniającego się prawa.

managing partner The Heart Legal Jakub Kozioł Tegoroczna edycja pokazuje, że doradztwo podatkowe wchodzi w fazę systemowej cyfryzacji. KSeF zdominował zgłoszenia (walidatory XML, API konektory, integracja z ERP), a sztuczna inteligencja przestała być deklaracją i stała się infrastrukturą codziennej pracy w architekturze on-premise o mierzalnym i policzalnym wpływie na organizacje. Polskie autorskie rozwiązania LegalTech podatkowe konkurują dziś z globalnymi liderami.

zastępca kierownika działu Prawo w „Rzeczpospolitej” Sławomir Wikariak Korzystanie ze sztucznej inteligencji przez doradców nie jest dzisiaj żadnym wyróżnikiem. Zgłoszenia nadesłane do tegorocznej edycji potwierdzają, że coraz więcej firm doradczych dostrzega to i zamiast wykupywania dostępu do gotowych narzędzi stawia na rozwiązania szyte na miarę, pod klientów i zmieniające się otoczenie prawne.