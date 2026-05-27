W ramach Rankingu firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej” po raz kolejny postanowiliśmy nagrodzić innowacyjne rozwiązania wdrażane przez firmy biorące udział w konkursie. Oceniła je kapituła w składzie: Jakub Barwaniec, co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów, Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jakub Kozioł, managing partner The Heart Legal, Sławomir Wikariak, zastępca kierownika działu Prawo w „Rzeczpospolitej”, oraz Tomasz Zalewski, radca prawny i założyciel kancelarii Zalewski Legal oraz Fundacji LegalTech Polska.
Kapituła jednogłośnie postanowiła przyznać nagrodę HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy, doceniając rozmach technologiczny tej firmy, która zbudowała własną bazę wiedzy prawnej opartą na sztucznej inteligencji, obejmującą ponad 5 mln dokumentów: orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, aktów prawnych, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa UE. HWW opracowała również system ponad 60 specjalistycznych narzędzi AI osadzonych w środowisku pracy prawników, obejmujących pełne spektrum praktyki: postępowania cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, korporacyjne, upadłościowe, zamówienia publiczne i prawo pracy.
Zasiadający w kapitule Jakub Barwaniec z firmy Pergamin podkreśla, że HWW zasłużyło na pozycję lidera dzięki dojrzałości i konsekwencji wdrożenia. – To nie pojedyncze narzędzie, lecz spójny ekosystem, który realnie zmienia sposób pracy prawników. Kapituła doceniła ambicję projektu i jego strategiczny charakter – AI traktowane jako fundament praktyki, a nie dodatek – wskazuje ekspert.
Wtóruje mu mec. Włodzimierz Chróścik. – HWW imponuje ekosystemem AI. Połączenie 5 mln orzeczeń i aktów wewnętrznych, bez ryzyka naruszenia tajemnicy zawodowej dzięki infrastrukturze on-premise, to nowy standard. Zestaw 60 asystentów AI i autorski system rejestracji czasu dają prawnikom to, co najcenniejsze – przestrzeń na strategię – uważa prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Za autorskie rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do kompleksowej weryfikacji struktur JPK_CIT oraz platformę Compass KSeF do zarządzania pełnym cyklem życia e-faktur w Krajowym Systemie e-Faktur kapituła wyróżniła firmę Crido Taxand.
Mec. Tomasz Zalewski z Zalewski Legal zauważa, że Crido rok po roku rozbudowuje portfolio produktowe o rozwiązania zaspokajające nawet bardzo specyficzne potrzeby – od JPK CIT po rodzinę Compass KSeF dla różnych typów wdrożeń. – To dobry przykład firmy, która stawia tak samo na same usługi, jak i na technologię – ocenia.
Jakub Kozioł z firmy The Heart Legal zwraca natomiast uwagę na imponującą skalę i kompleksowość rozwiązań przygotowanych przez Crido. – Autorskie rozwiązanie AI do weryfikacji JPK_CIT on-premise (ponad 50 GB danych, miliony zapisów, ponad 50 kontroli krzyżowych i analiz semantycznych) skraca proces z tygodni do jednego dnia – dodaje ekspert.
Nagroda za skuteczne oparcie swojej działalności na nowych technologiach oraz sztucznej inteligencji (AI) trafia do PwC Polska.
Drugie wyróżnienie przyznano Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy. Kapituła doceniła wdrożone przez firmę narzędzia m.in. do automatyzacji rozliczania wydatków pracowniczych po wejściu w życie KSeF oraz do kompleksowej walidacji plików (np. JPK, KSeF).
Zdaniem Jakuba Barwańca Deloitte trafnie odczytuje potrzeby rynku w okresie intensywnych zmian regulacyjnych, a zaproponowane rozwiązania są praktyczne i odpowiadają na realne bolączki działów podatkowych. – Kapituła doceniła umiejętność łączenia kompetencji doradczych z technologią, która wspiera klientów w nowej rzeczywistości KSeF – podkreśla ekspert.
Z kolei w opinii mec. Tomasza Zalewskiego Deloitte pokazuje, dokąd zmierza zawód księgowego. – To już nie osoba, która wprowadza dane z dokumentów do systemu, tylko taka, która merytorycznie nadzoruje proces księgowania realizowany przez agentów AI. Tu technologia, a zwłaszcza AI, realnie zmienia model pracy przy księgowaniu – dodaje.
– Najgorętszym tematem jest w tej chwili oczywiście KSeF i widać, że wiele firm doradczych, w tym wyróżnione w rankingu Crido Taxand i Deloitte, skupiło się na stworzeniu narzędzi, które będą zintegrowane z państwowym systemem – podsumowuje wyróżnienia Sławomir Wikariak, zastępca kierownika działu Prawo w „Rzeczpospolitej”.
Tegoroczna edycja rankingu pokazuje, że sztuczna inteligencja przestała być w doradztwie podatkowym i prawnym ciekawostką technologiczną, a stała się realnym narzędziem pracy. Laureaci udowadniają, że przewagę buduje się dziś nie samym wdrożeniem AI, lecz jej głębokim osadzeniem w codziennych procesach, autorskimi rozwiązaniami oraz zdolnością do przetwarzania ogromnych wolumenów danych z zachowaniem jakości merytorycznej.
Wyniki tegorocznego rankingu dobitnie pokazują, że przyszłością branży są rozwiązania, które nie tylko skracają czy ułatwiają pracę kancelarii, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo prawno-podatkowe klientów. Nagrodzone innowacje, w mojej ocenie, znacząco obniżają ryzyko błędu, a przez to pomagają polskiemu biznesowi w środowisku dynamicznie zmieniającego się prawa.
Tegoroczna edycja pokazuje, że doradztwo podatkowe wchodzi w fazę systemowej cyfryzacji. KSeF zdominował zgłoszenia (walidatory XML, API konektory, integracja z ERP), a sztuczna inteligencja przestała być deklaracją i stała się infrastrukturą codziennej pracy w architekturze on-premise o mierzalnym i policzalnym wpływie na organizacje. Polskie autorskie rozwiązania LegalTech podatkowe konkurują dziś z globalnymi liderami.
Korzystanie ze sztucznej inteligencji przez doradców nie jest dzisiaj żadnym wyróżnikiem. Zgłoszenia nadesłane do tegorocznej edycji potwierdzają, że coraz więcej firm doradczych dostrzega to i zamiast wykupywania dostępu do gotowych narzędzi stawia na rozwiązania szyte na miarę, pod klientów i zmieniające się otoczenie prawne.
Tegoroczny ranking innowacji pokazuje, że coraz więcej kancelarii stawia na technologię jako wyróżnik. Najmocniejsi budują własne zestawy narzędzi – od baz wiedzy po systemy agentowe – zamiast wdrażać gotowe rozwiązania. Można wręcz postawić tezę, że takie kancelarie przestają być jedynie usługodawcą i zamieniają się w dostawcę usług hybrydowych świadczonych przy pomocy własnej technologii.
